En dónde está “El Mencho”: las teorías que rodean al misterioso líder del CJNG

Mejor conocido como "El Mencho", y presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabeza la lista de los 10 más buscados por la DEA (Foto: DEA)

El año pasado, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos colocó espectaculares en distintas calles y carreteras de Los Ángeles, en California, ofreciendo una recompensa de USD 10 millones a cualquiera que aporte información que lleve al arresto de Nemesio Oseguera Cervantes.

Mejor conocido como El Mencho, y presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabeza la lista de los 10 más buscados por la DEA: por encima de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y hasta Ismael El Mayo Zambada.

Y aunque su círculo cercano se ha visto debilitado por la detención de por lo menos ocho de sus familiares, él continúa libre. Además de su esposa, quien fue recapturada este lunes en Zapopan, también han sido arrestados dos hijos y diversos cuñados del posible narcotraficante. Algunos de ellos fueron extraditados a Estados Unidos.

El Cártel Jalisco Nueva Generación ha dejado un baño de sangre en todo México. Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, es considerado uno de las más sanguinarios de todos los narcotraficantes que han sembrado terror desde hace décadas.

Uno de los agentes de la DEA, encargado de las investigaciones para dar con el paradero y capturar a este presunto criminal, declaró a Univision que El Mencho, como El Chapo, también encontró como mejor guarida los cerros mexicanos.

“Se esconde en zonas montañosas en Jalisco, Michoacán y Colima. Creemos que él ya no está en las ciudades”, indicó Kyle Mori, el agente especial que está a cargo del equipo que trata de encontrar dónde se oculta.

Mori explicó cómo la agencia federal de Estados Unidos vio crecer de manera acelerada al Cártel Jalisco Nueva Generación desde hace casi una década; tanto que los últimos informes de la DEA y autoridades mexicanas dan cuenta que el CJNG opera en 22 estados de la República Mexicana y continúa en expansión.

Así como en varias ciudades de EEUU, incluyendo Los Ángeles, San Diego, El Paso, Laredo, Houston, Dallas, Miami, Orlando, Nueva York, Denver, Atlanta y Chicago.

El agente considera, de acuerdo a las investigaciones, que Oseguera Cervantes no permanece mucho tiempo en un lugar: anda entre los montes de la sierra mexicana huyendo de la justicia, viviendo entre cabañas y casas de lujo, como en casas muy humildes, incluso hasta cuevas.

“Diré esto: es una combinación de muchas cosas. No creo que esté en un lugar por mucho tiempo, ni en un mismo tipo de casa. Es una combinación de todo lo que puedas imaginar… Definitivamente se mueve constantemente”, expresó el agente.

De acuerdo con los reportes de inteligencia de la DEA, sugieren que El Mencho ha creado su propio Triángulo Dorado, como el que tenía Joaquín Guzmán Loera en la zona serrana de los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, donde además de tener cultivos de marihuana se escondió por muchos años.

La estrategia del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación para evadir a la justicia es similar, según narró el agente Mori. Sólo cambia la zona en la que se ubica este Triángulo Dorado, y es en la sierra de Jalisco, Colima y Michoacán, estado que vio nacer a El Mencho.

De acuerdo con los reportes de inteligencia de la DEA, sugieren que "El Mencho" ha creado su propio Triángulo Dorado, como el que tenía Joaquín Guzmán Loera (Foto: DEA)

Ahí, según se ha reportado, tiene un extenso territorio para sembrar narcóticos y edificar laboratorios clandestinos, y tiene importantes puertos como el de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, por donde ingresan los precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.

Tanto los cerros de la Sierra Madre del Sur, como los de la Occidental, son ahora el refugio de este mafioso al cual le atribuyen la escalada de violencia en México.

Ya antes, un corrido de la agrupación Los Plebes del Rancho contaba que El Mencho se había convertido en el “nuevo señor de la montaña”: “Pocos conocen su rostro / raro baja a los poblados / se mueve entre las montañas / de allá arriba mueve todo”, dice una canción.

Tanto los cerros de la Sierra Madre del Sur, como los de la Occidental, son ahora el refugio de este mafioso al cual le atribuyen la escalada de violencia en México (Foto: Twitter/@Jalisciensee1c)

“Ha cometido pocos errores, tiene mucha experiencia en la calle, eso nos ha hecho muy difícil liderar la investigación para arrestarlo”, dijo Mori.

“Es un hombre inteligente, es muy bueno en lo que hace: está evitando que lo atrapen, está ganando varios millones de dólares. Es como un juego del gato y el ratón: él hace unos movimientos y nosotros tenemos que hacer los nuestros para capturarlo”.

Oseguera Cervantes tampoco asume riesgos innecesarios andando en las ciudades. Kyle Mori asegura que no le importa vivir como un “ranchero”: se puede privar de lujos con tal de que no lo atrapen.

“No sé si lo vamos a atrapar mañana, pero estoy seguro de que le llegará su día”, concluyó el agente de la DEA (Foto: Archivo)

“Has escuchado historias de El Chapo entrando en un restaurante, que les quitan los celulares a los comensales, paga las cuentas de todos y desaparece en Culiacán. El Mencho no hará eso. No le importa vivir en las montañas como un ranchero. Eso complica su captura. ¿Dónde fue capturado El Chapo? Siempre en las ciudades. El Mencho no hará eso”, reiteró Mori.

El agente también explicó que otro de las factores que juegan a su favor es que no es un hombre de vicios, no consume drogas y goza de buena salud, una condición física envidiable y tiene, además, disciplina militar, ya que fue integrante de una agrupación policíaca en México.

“Todos esos factores contribuyen a que maneje su cártel como si fuera un negocio”, dijo. “No sé si lo vamos a atrapar mañana, pero estoy seguro de que le llegará su día”, concluyó el agente de la DEA.

