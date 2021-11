“No nació para ser líder”: Vicente Fox tundió a AMLO por regaño al Insabi y a la SSA

El reproche del panista derivó de las declaraciones del presidente por el desabasto de medicamentos en el país. (Foto: Cuartoscuro)

De nueva cuenta, el ex mandatario, Vicente Fox Quesada, arremetió en contra del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien, durante su gira por Colima, reconoció el problema de desabasto de medicamentos oncológicos en México.

A raíz de ello, el tabasqueño hizo un llamado de atención al Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, así como al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, ordenándoles resolver dicha escasez en todo el país “sin excusas”.

Esto provocó la ira de Fox luego de reprochar, en su cuenta de Twitter, que Andrés Manuel atribuyera la problemática y su respectiva solución a otras partes del gabinete cuando, aseguró, él “es responsable de todo lo que sucede en el país”.

“Siempre dijo que el presidente es responsable de todo lo que sucede en el país. Ahora culpa y regaña al equipo. Simple y sencillamente NO nació para ser líder e inspirar a los colaboradores. Solo es el y nadie más que el”.

"Solo es él y nadie más que él", reclamó el panista. (Foto: Captura de pantalla / Twitter @VicenteFoxQue)

El pronunciamiento del Jefe del Ejecutivo deriva de las constantes protestas que padres y madres de familia de niños con cáncer han realizado desde agosto del 2019 por el incumplimiento con la entrega de los fármacos para los tratamientos.

Con motivo de ejercer presión a las autoridades, las y los afectados han bloqueado los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), siendo el cierre más reciente el del pasado 9 de noviembre.

Según lo declarado por Omar Hernández, vocero de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos, a UnoTv, ya se acumula un mes y medio del retraso en las distribuciones, además que sólo se les ha proporcionado soluciones parciales, agregó.

De ahí que López Obrador expresó este miércoles en la presentación del Plan de Ayuda a Colima: “Ya no hay excusa y ya no se acepta la corrupción que antes había (...) Esto es para Juan Ferrer; esto es para el doctor Alcocer. Ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo”.

Jorge Alcocer había reconocido la problemática en septiembre del 2019 ante la Cámara de Diputados. (Foto: Twitter/SSalud_mx)

Al respecto, Alcocer afirmó que se han entregado 61 mil 319 piezas, de un total de 325 mil. En lo que a infraestructura se trata, anunció que se sustituirá 85% de toda la red de aire acondicionado del Hospital Regional Universitario y se concluirá el área de hospitalización del Instituto Estatal de Cancerología.

Cabe mencionar que el secretario ya había reconocido que el desabasto de medicamentos es un problema en México durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Por ello, aseveró que desde septiembre del 2019 se han tomado las medidas correspondientes al importar fármacos desde diversos países tales como la India, Estados Unidos, Francia y España. Asimismo, aclaró que diversos fabricantes incumplieron con las normas de producción, por lo que fue necesario la suspensión de siete centrales productoras.

El desabasto tiene su origen en que las autoridades subestimaron la complejidad de la cadena de acceso a los medicamentos y cambiaron los procesos de adquisición y distribución de manera atropellada y poco estructurada.

La actual administración ha culpado una y otra vez a los gobiernos pasados por el desabasto de medicamentos, argumentando corrupción, ya que, explica, se detectó un sobrecosto, entre 2008 y 2018, por más de 18 mil millones de pesos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

