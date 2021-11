“Instrumento de propaganda”: Jesús Zambrano calificó como “amañadas” las consultas populares de AMLO

Jesús Zambrano señaló que el presupuesto los mexicanos debe invertirse en su bienestar y no en consultas populares (Fotos: Galo Cañas/Cuartoscuro)

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, nuevamente se pronunció en contra de las consultas populares que han sido promovidas por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las cuales volvieron a tomar relevancia tras el arranque de la recolección de firmas por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para echar a andar la revocación de mandato.

En este contexto, el líder del partido del Sol Azteca precisó que “el presupuesto de las y los mexicanos debe invertirse en su bienestar y no en consultas populares amañadas. Lo que el presidente de la República busca no es preguntar por la revocación de mandato, sino por su ratificación”. En este sentido, el partido explicó que esta medida es parte de su estrategia político electoral y solo es un “despilfarro” de recursos públicos.

Por su parte, el PRD señaló mediante un comunicado que pese a que este tipo de ejercicios son fundamentales en una democracia, la ciudadanía mexicana ha demostrado su rechazo a las consultas populares organizadas y promovidas por el partido del tabasqueño. A modo de ejemplo, la facción opositora trajo a colación que en la consulta para juzgar a los ex presidentes mexicanos no alcanzó el 8% de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que no fue vinculante.

El dirigente nacional del PRD expresó que la revocación de mandato es una estrategia propagandística (Foto: Cortesía PRD)

“En el PRD sabemos que este tipo de mecanismos, cuando son democráticos y necesarios han demostrado sus beneficios en otras naciones, pero en en el caso de México donde las consultas populares están siendo utilizadas por Morena como un instrumento de propaganda”, señaló el dirigente perredista.

Asimismo, Zambrano recordó que los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRD, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que avala este ejercicio que debería ser de revocación.

En este sentido, y previo a la comparecencia de Lorenzo Córdova en la Cámara de Diputados, el dirigente nacional afirmó que el grupo parlamentario del PRD buscará la redistribución del presupuesto destinado a la consulta del presidente de la República. “Los recursos que se pretenden destinar a esa consulta amañanada mejor deberían servir para comprar medicamentos y fortalecer la educación pública y la investigación científica”, aseveró.

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, comentó que buscará la redistribución de el presupuesto destinado a la revocación de mandato (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Cabe resaltar que este 1 de noviembre, el INE dio inicio al periodo de recolección de firmas de apoyo ciudadano que se requieren para iniciar un proceso de revocación de mandato por pérdida de confianza al Presidente de la República. Esta primera etapa concluye el 15 de diciembre, especificó el órgano electoral.

Al respecto, el Instituto dio a conocer que recibió 24,029 avisos de intención por parte de ciudadanas y ciudadanos, así como de organizaciones que buscan constituirse como promoventes de la revocación de mandato que, en caso de obtener el apoyo ciudadano, habrá de celebrarse el 27 de marzo de 2022.

Para que se pueda convocar el proceso de revocación de mandato se requerirá el apoyo del 3% de los inscritos en la lista nominal de electores; es decir, 2,758,227 mexicanas y mexicanos de al menos 17 de entidades. Además, del 1° al 30 de diciembre se realizará la verificación de las firmas y la captura del régimen de excepción en los 204 municipios de alta marginalidad. Posteriormente habrá un periodo de garantía de audiencia para que las y los promoventes puedan reclamar lo que a su derecho convenga del 16 al 30 diciembre.

