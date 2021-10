“Yo sí pido perdón”: Monedero, del partido español Podemos, se disculpa con México por la Conquista

El politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero (Foto: Isabel Infantes/Europa Press)

En un episodio más de la polémica aún avivada sobre si España debe disculparse o no con México por lo hecho hace medio siglo durante la época de la conquista, Juan Carlos Monedero, político del partido español de izquierda Podemos, ha hecho lo propio en suelo mexicano: pidió perdón en nombre de su país.

“Quiero responder a la petición del presidente López Obrador, apoyado por el Papa Francisco, de una petición oficial de perdón de España por la Conquista. Como fundador de un partido que está gobernando en mi país”, señaló en su participación en Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. “Yo sí pido perdón”, remató.

Y es que el político podemita consideró en su participación del pasado 17 de octubre, que fue “una barbaridad” la Conquista de los españoles a los pueblos latinoamericanos, luego de que Cristóbal Colón llegó en 1498.

“Pido perdón porque la lengua con la que os hablo, con la que pienso y con la que siento es una lengua que les quitó la suya a los pueblos originarios de aquí. Es como si hubiera habido una invasión francesa y hubieran hecho desaparecer el español. Es hermoso que nos podamos entender. Pero no podemos negar que fue una barbarie negarles sus nombres para ponerles los nuestros”, dijo el político de izquierda ante cientos de asistentes en la capital mexicana.

“Quiero pedir perdón porque la Conquista trajo el supremacismo blanco con los esclavos negros. Ese supremacismo blanco sigue funcionando hoy y sigue haciendo subalterno al pueblo negro y al mestizo”, agregó contundentemente Monedero.

El politólogo y cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero (Foto: Isaac Buj/Europa Press)

Se trata de uno de los integrantes más cercanos al líder de Podemos, Pablo Iglesias. La charla que ofreció se tituló “La Vox del fascismo”, y en ella reiteró sus disculpas por la Conquista de haca más de 500 años que considera a él mismo le ha favorecido. “Quiero pedir perdón porque una parte de la riqueza que me ha permitido viajar, estudiar, tener infraestructuras en mi país, salieron de aquí. Si hubiera nacido aquí, o en Lima, o en Chiapas hubiera tenido menos oportunidades. Quiero pedir perdón al pueblo de México por la Conquista”, sostuvo en el encuentro.

“Claro que los españoles actuales no somos responsables de lo que pasó, pero por la continuidad política y administrativa de España y del reino de España tenemos una clara responsabilidad. Por eso me sumo al presidente de López Obrador, me sumo al Papa Francisco y me sumo a todos ustedes diciendo que España debe y le llenará de dignidad, de orgullo, ofrecer una disculpa por la Conquista”, dijo el político español seguido de un gran aplauso de la audiencia.

Todo lo contrario a lo dicho a principios de este octubre por el líder de su opositor partido en España, el ultraderechista Vox, al que Monedero hizo referencia. El grupo político registró dos iniciativas en el Congreso para reclamar al Gobierno que se organicen homenajes a la figura de Hernán Cortés al cumplirse 500 años de la Conquista de México y que se obligue al país azteca a garantizar el adecentamiento de su sepulcro, en una iglesia de la capital.

PAN y Vox firmaron la Carta Madrid: "México no será comunista", aseguró Julen Rementería (Foto: Twitter / @SenadoresdelPAN)

En vísperas del Día de la Hispanidad y cuando el Presidente de México, Andrés López Obrador exige que España pida perdón por la colonización, Vox impulsó esas iniciativas quejándose de que el quinto centenario de la Conquista de México está pasando muy desapercibido.

Fue el 13 de agosto de 1521 cuando las tropas del extremeño Hernán Cortés entraban en la capital azteca, Tenochtitlan, y capturaban a Cuauhtémoc, el último emperador, culminando así la Conquista de México iniciada siete años antes.

Vox admitió que “la presencia española en América, sobre todo en su fase más temprana, no estuvo exenta de abusos”, pero subraya que aquella campaña dio paso a una nueva sociedad que, sumada al resto de dominios de España, generó la Hispanidad y transformó la historia del mundo.

“La Monarquía Hispánica sacó a los pueblos precolombinos de la antropofagia, la esclavitud, los sacrificios humanos y la prehistoria tecnológica”, recordaron. En sus iniciativas el partido que lidera Santiago Abascal recogió testimonios de intelectuales de distintas épocas, incluyendo el socialista Indalecio Prieto, glosando la presencia española en América.

Por todo ello, “se considera absolutamente necesario que las instituciones competentes fomenten, divulguen, promuevan y enaltezcan figuras y hechos importantes de la historia patria, ya que un pueblo que no conoce su historia está condenado a desaparecer”, argumentó.

En ese sentido, en una de sus iniciativas, a las que accedió Europa Press, Vox instó al Gobierno a “promover, a través de las instituciones del Estado, la divulgación y promoción de la figura de Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, por su importante contribución a la historia militar del mundo, en general, y a la grandeza de España, en particular”.

Y en otra proposición no de ley, destinada también a su debate en la Comisión de Cultura, emplazaron al Gobierno a “llevar a cabo las gestiones diplomáticas necesarias ante el Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de que se proceda al adecentamiento y adecuada señalización del sepulcro de Hernán Cortes, permitiéndose su visita”.

Según recuerda Vox, entre 1794 y 1823 Hernán Cortés contaba con un mausoleo en la iglesia del Hospital de Jesús, pero tras la Independencia de México sus restos fueron objeto de sucesivas maniobras para tratar de degradarlos o incluso destruirlos. Desde 1947 ya sólo queda en la misma iglesia una placa de bronce con la leyenda “Hernán Cortes 1485-1547″ y no se permite hacer turismo ni sacar fotos.





SEGUIR LEYENDO: