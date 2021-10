Miscelánea fiscal 2022: López Obrador defendió que RFC sea obligatorio para mayores de 18 años

López Obrador defendió que RFC sea obligatorio para mayores de 18 años (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este lunes la propuesta de su gobierno para que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sea obligatorio para los mayores de 18 años. De acuerdo con el mandatario, se busca que no haya fraudes bajo la justificación de que son menores de edad.

“Se busca que no haya fraudes bajo el hecho que sean menores de edad. Pero eso no afecta, es bueno. Lo que pasa es que los opositores son muy ofuscados, no saben cómo cuestionar”, indicó el tabasqueño durante la conferencia de prensa matutina.

