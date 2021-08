“Este no es un presidente, es un primitivo”: el duro señalamiento de Diego Fernández de Cevallos contra AMLO

Foto: @DiegoFC / Twitter.

Una de las voces más crítica en contra del gobierno del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, desde que inició su gestión, ha sido sin duda la del fundador del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos. En la más reciente (y dura) de sus críticas, descalificó al mandatario por el asunto de Ricardo Anaya, político panista ahora presuntamente acusado de corrupción.

“Eso de utilizar a las instituciones del Estado para manosear la ley y perseguir a adversarios no es nuevo; se trata de una perversidad que viene de tiempos inmemorables”, dijo el “Jefe Diego” este martes en el programa de Ciro Gómez Leyva, transmitido por Radio Fórmula. “Pero lo que sucede hoy resulta más repugnante porque estos cínicos dicen que no son iguales y tartufos se enjabonan todas las instituciones con autoridad moral para cometer todas las fechorías como las que acaba de cometer hoy, al haber ya linchado, ya condenado, ya sentenciado a Ricardo Anaya”.

De acuerdo con la acusación pública de Ricardo Anaya, el gobierno de López Obrador basó su investigación en la denuncia hecha por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre los sobornos del caso Odebrecht y otros dos presuntos testigos a modo.

Diego Fernández de Cevallos (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

López Obrador aseguró este lunes que él no tiene nada que ver con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), que ha señalado a Anaya de supuestamente haber recibido pagos de Emilio Lozoya –exdirector de Pemex, actualmente investigado por corrupción– para la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. El mandatario aseguró que la estrategia de adjudicarle la culpa es una “maniobra politiquera” del panista para deslindarse de su responsabilidad.

Pero sus opositores, sobre todo copartidarios de Anaya, como lo es Fernández de Cevallos, están convencidos de lo contrario.

“Con solo escuchar hoy, ayer y en estos días este que parlotea desde temprano y más que presidente parece un siete machos en pulquería, se pueden entender la situación de Ricardo Anaya. Ha dicho este sinvergüenza ‘pues que se presente’, ‘el que nada debe nada teme’, con un tonito de pelafustán, ‘que pruebe que no recibió el dinero’, este no es un presidente, este es un primitivo cuyo gobierno exige que los acusados prueben su inocencia, cuando la Constitución y el Código Penal establecen que el que debe de probar de qué se le acusa no es el acusado”, acusó el político veterano.

“Yo no comparto la decisión de exiliarse, pero la entiendo”, dijo por otro lado refiriéndose al anuncio de Anaya sobre irse del país. “Entiendo a Ricardo Anaya y, de nuevo, me parece asqueroso y repugnante el comportamiento de ese que se ostenta como presidente de México”.

Ricardo Anaya y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

El “Jefe Diego” dijo que si fuera él “ni sentenciado a muerte” abandonaría su país. “En mi forma de entender la vida, jamás huiría yo... Y menos perseguido por esta calaña de cobardes, por estos sinvergüenzas, por este presidente que ante todo –nos debe de quedar claro– acusa siendo que él es el marrullero mayor de este país. Es un hombre cobarde, tramposo y por eso lo he señalado desde siempre como un rufián, porque es un hombre sin honor y sinvergüenza que vive de la estafa y la mentira”.

Ricardo Anaya resumió el documento en su poder asegurando que la Fiscalía General de la República (FGR) lo citaba este jueves 26 de agosto para una audiencia vía Zoom que terminaría de realizarse en el Reclusorio Norte.

Las indagaciones en contra del político panista surgen de las declaraciones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien señaló al ahora candidato a la silla presidencial - así como a otros funcionarios públicos - de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética impulsada durante el gobierno del expresidente, Enrique Peña Nieto.

SEGUIR LEYENDO: