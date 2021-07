“Me sentí ultrajada”: la legisladora Alessandra Rojo denunció acoso sexual en calles de la CDMX

Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, en conferencia de prensa. La congresista aseguró que en la Ciudad de México, se vive una ola de violencia en contra de las mujeres, y detalló que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, enero de 2019 fue el mes más violento de los últimos 30 años. FOTO: CUARTOSCURO.COM

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alessandra Rojo de la Vega, denunció que durante un paseo en bicicleta por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México fue víctima de acoso sexual.

Esta tarde, la legisladora hizo pública su denuncia a través de redes sociales, donde relató que el pasado 18 de julio fue víctima de algo que le “sucede a diario a las mujeres en este país”, es decir, le “agarraron la nalga” sin su consentimiento.

“El domingo, paseaba en mi bici sobre la calle Madero en el centro de la CDMX; iba bastante despacio porque había mucha gente, cuando de pronto pasó lo que nos sucede a diario a las mujeres en este país, me agarraron la nalga”, dijo.

Aseguró que a pesar de encontrarse rodeada de cientos de transeúntes se sintió sola y paralizada en ese momento.

“Me sentí ultrajada, me llené de rabia y al mismo tiempo me pasó por la mente todo, gritarle, aventarme a lo golpes o simplemente quedarme con mi enojo e irme por miedo”, relató.

