Las imágenes al interior de la batalla por Tepalcatepec

Después de tres días consecutivos de enfrentamientos y balaceras, y más de 72 horas de conflicto, la calma regresó a Tierra Caliente en Michoacán.

Las versiones indicaron que dos grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) irrumpieron en el municipio de Tepalcatepec a las 4:30 de la madrugada de este martes 13 de junio. De acuerdo con videos difundidos en las redes sociales, el convoy estaba conformado por dos vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”. Presuntamente salieron del poblado limítrofe de Jilotlán, en Jalisco.

Según los reportes de medios locales, los supuestos miembros del CJNG tuvieron una serie de enfrentamientos con presuntos seguidores de José El Abuelo Farías, denominados también como autodefensas, y elementos de seguridad pública, los cuales se prolongaron hasta las 9:25 horas de este martes, luego de que, presuntamente, los miembros del cártel de las cuatro letras intentaron tomar la cabecera municipal de Tepalcatepec.

Se desconoce si hubo lesionados por la refriega, pero de acuerdo con los primeros reportes el CJNG habría desistido de su avanzada después de las 9:30 horas y habrían regresado a Jilotlán.

De acuerdo con La Jornada, los seguidores de José Farías se trasladaron a la cabecera municipal de Buenavista para tratar de rescatar a Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, El Kiro, secuestrado por el CJNG el pasado domingo 11 de julio en Tepalcatepec. Al llegar fueron recibidos a tiros por miembros de la célula encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Las versiones indicaron que un grupo armado rescató a El Kiro y su familia, quienes fueron ubicados en un inmueble cercano a la cabecera municipal de Buenavista, donde los encontraron sin haber ingerido agua, alimentos y los medicamentos que este líder de autodefensas ingiere para tratar su hipertensión, diabetes y problemas cardiacos.

“Lo que pasó fue que iba al médico hacia Apatzingán y ahí en Buenavista me agarraron las gentes, y me subieron a una troca pero no se quienes serían, me tuvieron dos días y dos noches, vendado, hasta que hoy en la madrugada fueron unos a rescatarme”, explicó Ángel Gutiérrez en un video que fue difundido en las redes sociales.

El pasado domingo, en cuanto se dio a conocer el plagio del fundador de las autodefensas, se comenzaron a reportar una serie de enfrentamientos armados en la región de Tierra Caliente, entre el CJNG y Cárteles Unidos, conformado por los grupos de Tepalcatepec, Los Reyes y La Nueva Familia Michoacana.

Por otra parte, debido al bloqueo de carreteras en la región de Tierra Caliente de Michoacán, se suspendieron las salidas de transporte hacia Apatzingán, Buenavista, Coalcomán y Tepalcatepec. De acuerdo con la delegación Michoacán de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la suspensión de salida de transporte es debido a las condiciones de inseguridad que se registran y persisten en la zona.

SEGUIR LEYENDO: