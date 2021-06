“Ojalá no sea la explicación de resultados”: Felipe Calderón mostró robo de urnas por presuntos narcos en Sinaloa

Infobae

La bancada panista ha externado una narrativa acusatoria contra Morena, partido que llevó al poder al presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente del partido señaló que “protegen al narco al permitir los asesinatos de candidatos antes de las elecciones”, Manuel Clouthier señaló que “protegen al cártel de Sinaloa”, mientras que Felipe Calderón mostró imágenes en video del robo de urnas en Sinaloa en una casilla electoral.

“Esto lo debe ver el ⁦@INEMexico y autoridades electorales locales. La intervención de hombres (¿armados?) que se llevan las urnas ante el temor de funcionarios y representantes, mayoría de mujeres. Ojalá sean excepciones y no sean la explicación de algunos resultados”, escribió y arrobó a la cuenta de twitter del Instituto Nacional Electoral para que investigue el hecho.

En las imágenes en video se puede ver a ciudadanos que custodiarían la casilla para las votaciones cuando llegaron varios hombres, presuntamente armados para amenazar a los presentes. Un funcionario les dice a los presentes que se queden sentados y callados para evitar posibles agresiones.

“Nos dijeron que vienen por las urnas, vamos a ser amables” dijo uno, mientras que otra funcionaria les dice a las presentes, en su mayoría mujeres, “ya déjenlos, ya ni modo, tranquilas y nada más”.

(Foto: captura de pantalla de Twitter/@FelipeCalderon)

Algunos de los presuntos sicarios tenían playeras en la cara para proteger su identidad, pero otro, quien usa sombrero y lentes oscuros, parece ser el cabecilla de la agrupación muestra su rostro sin problema y supervisa e intimida con la mirada a las mujeres que se quedaron quietas mirando hacia otro lado para evitar confrontaciones en la casilla, posteriormente se llevan las boletas en su camioneta y se van.

“Morena tiene un pacto con el cártel de Sinaloa”: Manuel Clouthier

“El narco es un poder en México”, de eso está seguro el político Manuel Clouthier, quien aseguró que Morena tiene un pacto con el cártel liderado por Ismael el Mayo Zambada y Los Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán.

“Te has preguntado ¿por qué Morena ganó todo el Noroeste que incluye la costa del Pacífico? Muy claro, es su pacto con el Cartel de Sinaloa !!!!”, escribió en Twitter el también hermano de la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier.

El anterior comentario tuvo lugar tras darse a conocer los resultados, en los que salió victorioso el partido en el poder de las gubernaturas de Sinaloa, Sonora y Baja California.

En el mismo tenor, analistas y medios nacionales han asegurado que el narco palomeó a varios candidatos como Rubén Rocha Moya, el abanderado de Morena que ganó la gubernatura de Sinaloa.

“Consintieron a la delincuencia organizada”: dirigente del PAN

Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, denunció que la federación “consintió a la delincuencia organizada”.

“Debo decirles algo muy lamentable, que marca este proceso electoral, el gobierno federal morenista consintió la participación activa de la delincuencia organizada en este proceso electoral, convirtiéndolo en el más violento del México moderno, con más fellecidos, amedrentados y candidatos violentados”, dijo este martes durante

“Va por México se compromete a no fallarles. No competimos contra un partido y sus aliados, competimos contra un gobierno, el uso y abuso del presupuesto y uso y abuso de la imagen presidencial. La razón de la coalción era ponerle un alto a morena y a la destrucción del país, era ponerle un alto a la cámara de diputados y quitarles y evitar que tuvieran la mayoría calificada, lo logramos hoy morena, ni sumando a sus aliados puede modificar a su capricho la constitución”, añadió.

Cortés dijo que en coalición van a tener el 42 por ciento de la Cámara de Diputados y con ello Morena ya no va a poder modificar “a capricho la Constitución”.

“Esta idea de quitarle el ahorro a los trabajadores y literalmente usarlo para financiar otros temas, ya no se va a poder, o quitarle la autonomía al Banco de México tampoco se va a poder, o pasar al INE al poder Judicial o a Gobernación, o desaparecer al INAI, aquí lo importante es que hoy se ratifica la coalición legislativa para que le de resultados a la gente”, destacó en entrevista con Salvador García.

Señaló que hoy cuentan con un bloque de protección constitucional, que de mantenerse junto va a ser muy bueno para México.

Sobre la posible cooptación de diputados por parte de Morena, como ocurrió en 2018, Cortés señaló que “es parte del compromiso firmado con cada uno de los diputados hoy electos, firmado por los dirigentes de partido, comprometidos de cara a la sociedad y habrá que hacer que la coalición funcione y honrar los compromisos con las y los mexicanos que nos dieron la confianza a los diferentes partidos”.

Acción Nacional crece mucho en esta elección, agregó, arriba del 40 por ciento de los diputados que tenemos en la Legislatura que concluye y eso nos compromete con México y con las causas por las cuales les pedimos el voto.

Respecto a si ha crecido la confianza hacia el PAN o se trata de un voto de castigo contra Morena, el dirigente del blanquiazul señaló que los dos.

“Casos muy concretos, muy emblemáticos, que ganamos tres a uno: Benito Juárez que llevamos muchos años gobernando en la Ciudad de México, o León, Guanajuato, ganamos también con gran margen, tres a uno también, ahí es un voto que reconoce el buen gobierno y resultados, pero también hay otras partes donde hay un voto de castigo claro a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, y a López Obrador, donde más los conocen es donde menos los votaron, esto habla de que hay mucha gente amlopentida, decepcionada”.

Por otro lado, Marko Cortés dijo que el PAN ha estado abierto al diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde los primeros tres años de su gobierno.

Por otro lado, Marko Cortés dijo que el PAN ha estado abierto al diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde los primeros tres años de su gobierno.

"El presidente no dialoga, son monólogos, no busca consensos, acuerdos, no he tenido como presidente de la primera fuerza de oposición un solo diálogo con el presidente, ojalá que en su segunda mitad de mandato, sí dialoguemos, sí construyamos, estamos abiertos a la luz del día y a la vista de todos, a lo que sea bueno para México, positivo; en lo regresivo, en lo que sea malo, que no pierda tiempo el presidente, que no busque Acción Nacional", afirmó.