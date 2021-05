“La alcaldía ya no está para improvisados”: Dolores Padierna busca gobernar Cuauhtémoc por segunda ocasión

Video: Infobae.

La alcaldía Cuauhtémoc, sede de la Gran Tenochtitlán y corazón de la Ciudad de México, se encuentra hoy en el proceso electoral 2021, mediante el cual, la morenista Dolores Padierna busca convertirse, por segunda ocasión, en alcaldesa de esta demarcación.

En medio de felicitaciones por el día de su cumpleaños, la abanderada del partido guinda abrió las puertas de su casa de campaña de la colonia Buenavista a Infobae México, a quien dio a conocer los pilares de su campaña con los cuales pretende enfrentar los principales retos de la alcaldía para convertirla en “la capital de la capital”.

De acuerdo con la aspirante, por el rol que juega la Cuauhtémoc y los retos tan grandes que tiene, debe ser liderada por alguien que cuente con mucha experiencia y que conozca bien los problemas de la alcaldía, tal como ella, quien durante 36 años ha ocupado diferentes cargos políticos de primer nivel, entre los que están jefa delegacional en esta misma demarcación (2000-2003), diputada local, federal y senadora de la República.

“La alcaldía ya no está para improvisados, ya no está para personas de ocasión. Se requiere gente que esté trabajando todos los días. Yo llevo 36 años trabajando en esta alcaldía, con mis vecinas y vecinos. Nunca suelto el trabajo con la gente, eso es lo que me ha caracterizado. Yo no soy candidata de oportunidad, yo soy candidata siempre”, destacó al comparar su campaña con la de sus oponentes.

La receta del éxito de Dolores Padierna

La morenista dejó claro que jamás hace “futurismos”, más cuando se trata sobre su carrera política, pues eso la ha llevado a conseguir el éxito. Aseguró que no piensa en postularse en el futuro para algún otro cargo político, ya que por ahora sólo se enfoca en ganar las elecciones del próximo 6 de junio.

“Yo no hago futurismos nunca. Mi receta del éxito es trabajar al 100%, concentrarse en lo que estás y ser muy exitoso en lo que estás. Esa es la receta de vida. No hago futurismo jamás”, puntualizó.

Cabe destacar que la diputada con licencia encabeza las preferencias ciudadanas para gobernar Cuauhtémoc. De acuerdo con la última encuesta de Polls.mx y de El Financiero, la morenista aventaja con 40%.

Su rival más cercana, la perredista Sandra Xantall Cuevas, de la alianza PAN-PRI-PRD, tiene el 31% del respaldo; mientras que el 22% aún no decide por quién votará.

“Yo soy feminista, siempre lo he sido”

La economista recordó su etapa universitaria en la UAM Iztapalapa, donde descubrió el movimiento feminista gracias a una maestra. Desde ahí lo adoptó como “una forma de vida”, pese a que en esos años era un tema poco conocido.

“Yo soy feminista, siempre lo he sido desde muy joven, desde que era estudiante. Tuve una maestra muy feminista que en aquellos años era una cosa como que muy rara que a mí me atrajo, todavía es mi amiga, pero ella me enseñó, me adentró a este mundo del feminismo y desde entonces lo soy”, narró.

No obstante, se definió como una feminista “congruente y consecuente, no de parapeto, no de oportunidad, no de vez en cuando”, expuso.

Por ello, afirmó que su gobierno será un aliado de las causas de las mujeres, al tiempo de comprometerse a erradicar la violencia de género, pues cabe recalcar que con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2020, Cuauhtémoc es la demarcación con las tasas más altas de feminicidios, delitos sexuales y trata de personas, de entre las 16 alcaldías de la capital.

“Todas nuestras políticas tendrán perspectiva de género. Todas y todos los servidores públicos recibirán capacitación de lo que representan los derechos de las mujeres. Toda la infraestructura y toda la atención pública tendrá esa perspectiva de género”, reiteró.

Sobre el mismo tema, destacó el papel que jugará la Unidad de Género de la Alcaldía y la Defensoría de las Mujeres, las cuales se centrarán en promover la cultura de la igualdad, convencer a los hombres de vivir una masculinidad igualitaria, así como apoyar a las jefas de familia.

Seguridad, principal reto de la Cuauhtémoc

(Foto: Alfredo Estrella / AFP)

La candidata guanajuatense resaltó que a pesar de que Cuauhtémoc es la principal plaza económica de la ciudad y aporta el 4.6% del PIB capitalino, admitió que también es una de las demarcaciones con mayor tasa de incidencia delictiva.

Garantizó que una de sus primeras acciones como alcaldesa será conformar una Policía Comunitaria con 400 elementos armados y 50 patrullas, así como conectar cámaras al centro de control de Cuauhtémoc e implementar botones de auxilio entre la población, todo ello a fin de bajar los índices delictivos “lo más pronto posible”.

“La tarea de la policía de proximidad es proteger a la gente, tiene el carácter preventivo y entonces, en Cuauhtémoc, tendríamos dos o doble seguridad: la del Gobierno de la Ciudad de México y la del Gobierno de la alcaldía”, explicó.

“Servicios de primera”

La aspirante también planteó algunas de sus propuestas para atender y garantizar los derechos constitucionales de otros sectores de la demarcación.

(Foto: Rashide Fria/ Cuartoscuro)

Para los adultos mayores y personas con discapacidad propuso un sistema de programas que incluyen atención médica, algunos apoyos económicos y visitadores en los domicilios para el cuidado de las emociones.

“A los consentidos, que son los adultos mayores, los queremos llevar de paseo, si bien ya reciben la pensión universal, nosotros vamos a atender sus emociones, los vamos a llevar a bailar, a cantar, a distraerlos, a cuidar que tengan sus medicinas. Es un asunto muy fuerte, muy grande, pero muy hermoso que yo sé hacer”, aseveró la abanderada.

Asimismo, recordó que en la alcaldía hay cerca de 3,000 personas en situación de extrema pobreza, pero aseguró que durante su mandato desaparecerán pues “no hay justificación para que la gente no tenga ni para comer, tendrán garantizado su derecho a la alimentación y al trabajo. Vamos a ir de la mano con ellos para que en el menor plazo posible se puedan eliminar la extrema pobreza”.

Finalmente, externó que le interesa garantizar el derecho al estudio de los jóvenes, por lo que si hubiera un joven que no esté estudiando y tiene edad escolar, la alcaldía le buscará escuela y lo convencerá de que concluya su carrera.

