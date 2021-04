“Es un milagro”: el estrujante relato de la familia que estuvo secuestrada 17 días y vive para contarlo

(Foto: Facebook/ Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco)

Tras la amarga experiencia de vivir 17 días privados de su libertad, con los ojos vendados y las manos amarradas por la espalda, integrantes de la familia Villaseñor Romo aseguraron, en entrevista para Imagen TV, que “fue un milagro” el que hayan sobrevivido.

“Es un milagro. Más que un milagro para nosotros. Mucho más. Porque la verdad es algo impresionante no saber si ibas a vivir o morir.”, declaró Jimena Romo.

Fue el 24 de marzo cuando parientes de la familia tuvieron el último contacto con los miembros; para el 25, ya se había interpuesto una denuncia por la desaparición de los cinco integrantes identificados como la pareja de esposos, Julio Alberto Villaseñor Cabrera y Jimena Romo Jiménez, su hija de un año y medio, Julia Isabella, así como de la hermana de Alberto, Virginia Villaseñor Cabrera, y su hijo de nueve años, Iker Fabricio Escoto Villaseñor.

Sin embargo, no fue hasta el 3 de abril que la Fiscalía del estado informó del inicio de las búsquedas en los municipios de Tepatitlán de Morelos, Acatic, San Miguel el Alto y Jalostotitlán.

Enrique Alfaro anunció la aparición de la familia Villaseñor, "levantados" en el municipio de Acatic, Jalisco

De acuerdo con el testimonio de Jimena, la familia fue interceptada en una gasolinera del municipio de Acatic por siete policías - ya procesados legalmente - con el argumento de que había una demanda por robo de camioneta. De esa manera, los elementos los trasladaron y entregaron a los sujetos quienes los llevarían al lugar donde los mantuvieron recluidos.

“Los policías nos interceptaron diciendo que había una demanda como algo de robo de la camioneta. Obviamente nosotros no sabíamos ni que y pues en ese momento fue demasiado temor. (...) Nos agacharon y sabíamos que estábamos en un lado, pero no sabemos realmente donde era. (...) Las patrullas nada más hicieron como el principio y ya lo demás eran otras personas que ni las caras ni nada se vio.”, relató la joven madre para el medio.

Por su parte, Julio Alberto, esposo de Jimena, comentó que durante todo el periodo experimentaron violencia psicológica, especialmente, porque la familia fue separada durante el secuestro; aseguró que no sufrieron agresiones físicas y que el trato de los delincuentes fue “relativamente bien”.

“Es algo muy difícil porque no te decían nada. Nada más vas de un vehículo a otro, ya después a una casa, te dejan ahí y pues es mucha angustia por no saber nada. Más por los niños y porque nos separaron. (...) Nos atendían bien, digamos, a pesar de la situación: tres comidas al día, agua, ir al baño.”, recordó.

Localizan a niña de familia desaparecida en Jalisco (Foto: Facebook)

Para el 8 de abril, la menor de año y medio fue localizada con vida en un predio baldío del municipio de La Barca, Jalisco. La pequeña fue hallada con una nota que decía que la entregaran a sus abuelos, esto como parte de la promesa que los captores hicieron a Jimena de entregar a su hija a sus familiares.

“Me dijeron que la iban a entregar a mis familiares, pero claro que yo estaba incomunicada y no sabia si era verdad o no, pero ellos me dieron su palabra y lo cumplieron gracias a Dios”, dijo la madre, quien fue liberada junto a su esposo, cuñada y sobrino un día después.

Julio comentó que fueron los mismos secuestradores quienes les notificaron de su liberación, sin embargo, para ese momento, la familia desconocía el impacto mediático que tuvo su caso.

“Primero fue como es un broma porque nos dijeron: ‘los vamos a bañar para que ya se vayan. Van a ser liberados. Denle gracias a dios por esa oportunidad, son famosos.’ No sabíamos el impacto que esto tenía.”, mencionó.

