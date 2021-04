“Mordidas” en la CDMX: capturaron a dos funcionarios públicos por el delito de cohecho

Los servidores son acusados por el delito de cohecho agravado, registrado en el mes de marzo (Foto: EFE/Luis Torres)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con datos de prueba presentados por el Ministerio Público tras la formulación de imputación, obtuvo la vinculación a proceso, en contra de dos funcionarios públicos. Fue otorgada por un juez de control.

Los servidores son acusados por el delito de cohecho agravado, registrado en el mes de marzo.

El magistrado calificó, durante la audiencia inicial con detenido, de legal la detención. Además, decretó como medida cautelar “la firma periódica quincenal y ordenó la suspensión temporal del cargo durante el tiempo que dure el proceso contra ambos servidores públicos”.

“De acuerdo con la indagatoria, los ahora imputados, en su calidad de policías de tránsito, posiblemente solicitaron de manera indebida cierta cantidad de dinero a un automovilista para el supuesto pago de sus infracciones, a efecto de no remitir su vehículo al corralón; el efectivo fue canalizado vía transferencia bancaria”, informó la Fiscalía en un comunicado este martes.

No obstante, la dependencia también especificó que a ambos se les presume inocentes y serán tratados como tales en todas las etapas del procedimiento (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

No obstante, la dependencia también especificó que a ambos se les presume inocentes y serán tratados como tales en todas las etapas del procedimiento, “mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos (55) 5200 9000 y 800 745 2369 para orientación jurídica gratuita

El pasado 21 de marzo, agentes de la FGJCDMX capturaron a dos hombres en flagrancia por su presunta participación en el delito de cohecho: uno de ellos era servidor público. Fueron identificados como Miguel “N” y César “N”.

La detención se logró “derivado de la oportuna intervención de personal” de la dependencia. Adscritos a la Unidad de Asuntos Internos, elementos de la agentes de la Policía de Investigación (PDI) respondieron a una denuncia ciudadana.

Ambos sujetos, uno encargado de una agencia del Ministerio Público y otro ejerciendo como abogado particular, posiblemente intercambiaban dinero en efectivo para negociar la libertad de una persona (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Detectaron el momento en el que ambos sujetos, uno encargado de una agencia del Ministerio Público y otro ejerciendo como abogado particular, posiblemente intercambiaban dinero en efectivo para negociar la libertad de una persona que se encontraba arrestada.

Ambos individuos fueron presentados ante el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, quien será la autoridad responsable de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

“La FGJCDMX reitera su compromiso en contra de la corrupción y la impunidad, por lo que será implacable para buscar sanciones contra aquellas o aquellos servidores o ex servidores públicos que hayan incurrido en cualquier conducta ilícita”, informó la Fiscalía en un comunicado.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que promoverá una iniciativa ante el Congreso para que “no se guarden” expedientes de investigación relacionados con servidores públicos (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que promoverá una iniciativa ante el Congreso para que “no se guarden” expedientes de investigación relacionados con servidores públicos.

“Voy a enviar pronto otra iniciativa de reforma para que no haya secreto, que no se guarde el expediente cuando se trata de servidores públicos que cometen actos de corrupción, porque de acuerdo al debido proceso se tiene que mantener en secreto, puede ser que para en el caso de particulares, para no violar sus derechos humanos se tenga en secreto, pero en el caso de funcionarios públicos, el que roba, viola derechos humanos”, indico el mandatario mexicano.

López Obrador cuestionó que si ahora el presidente no tiene fuero, por qué otros funcionarios públicos gozan de ello. Subrayó que la transparencia “es la regla de oro de la democracia” y no debe de haber intocables.

SEGUIR LEYENDO: