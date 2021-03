García Cabeza de Vaca en el banquillo: Santiago Nieto detalló a los diputados por qué persigue al gobernador

Foto: Captura/Twitter: Canal del Congreso

Este viernes se realizó la audiencia pública de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que analiza la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Tanto el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, como el el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, presentaron sus testimonios con los que se sustenta la petición de desafuero.

A pesar de que Alonso Aguilar Zínser, abogado del gobernador tamaulipeco, había pedido la suspensión de la audiencia pública al argumentar que se violarían los principios de presunción de inocencia y violación de los derechos que le confiere la Constitución a su cliente, ésta se transmite en las redes sociales.

Santiago Nieto, reveló que existen 23 contratos de la empresa Construcciones y Mantenimiento ‘R”, por 400. 8 millones de pesos, relacionados con el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca. Indicó que en la carpeta de investigación de la UIF hay empresas que facturan operaciones simuladas.

Imagen de archivo (Foto: Cortesía / PAN)

El titular de la UIF aseguró que no conoce el contenido de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de García Cabeza de Vaca, por lo que solo difundió la información obtenida por el organismo que encabeza.

“No conozco la carpeta de investigación, por lo tanto al conocerla no puedo difundir ningún detalle de los datos de prueba instalados en las carpetas de investigación”, admitió.

El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez (Morena) ordenó que la reunión telamática fuera transmitida por las redes sociales del Canal del Congreso, de Cámara de Diputados y de la fracción parlamentaria de Morena “con la finalidad de darle mayor publicidad y transparencia al tema de la reunión”.

Esta decisión contrasta con el mismo posicionamiento del diputado Gómez, de Morena, quien ha asegurado en las últimas semanas que, debido a que la ley pide secrecía, no se puede dar a conocer el expediente entregado por las autoridades sobre la denuncia contra García Cabeza de Vaca.

Pablo Gómez había señalado en diversas ocasiones que “no es posible hacer público el expediente”, ya que la ley no lo permite. “Todas las personas que tienen acceso a la información (en el caso García Cabeza de Vaca) deben hacerlo bajo la condición de sigilo”, expresó en su momento.

Con esta diligencia inicia el periodo de pruebas (30 días), tanto de la parte acusadora como del acusado.

El pasado 23 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó a la Cámara de Diputados, una demanda para solicitar el desafuero del gobernador de Tamaulipas por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. En esa ocasión, la FGR presentó seis cajas con el expediente contra del mandatario estatal.

(Foto: Cuartoscuro/ Cuartoscuro)

Al día siguiente, el gobernador se presentó ante la Cámara para “dar la cara” por las imputaciones en su contra, al tiempo que señaló que todo es producto de una persecución política desde Palacio Nacional.

“Estas denuncias que hoy en día se están presentado a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional”, dijo el mandatario estatal de extracción panista.

García Cabeza de Vaca enfatizó que probablemente la administración de López Obrador está molesta con su gobierno porque exhibió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de expedir un documento apócrifo en donde intentó explicar el apagón nacional del 28 de diciembre en varios estados del país.

“Seguramente están molestos por la exhibida que le dimos a la CFE por haber presentado un documento apócrifo (…) o están molestos porque hemos presentado controversias constitucionales en donde creemos que están violando los derechos de los tamaulipecos; probablemente estén molestos porque soy uno de los fundadores de la Alianza Federalista, que ha alzado la voz contra de las arbitrariedades del gobierno federal”, destacó.

Además, detalló que presentó una queja ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados por haber filtrado el documento que le entregaron al coordinador de Morena, Ignacio Mier, sobre la solicitud de declaración de procedencia, pues dijo que se violó su debido proceso.

“Violó el debido proceso al filtrar un documento que fue entregado al coordinador de Morena con el único propósito de utilizarlo de manera mediática. Les he pedido que me den una copia de esta supuesta denuncia que ellos hacen referencia, me dicen que no cuentan con ella y que probablemente este fin de semana tendrán acceso a esos documentos “, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: