AMLO a mineras canadienses: respeten la ley o se revocará la concesión

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que está dispuesto a tomar acciones legales, incluida la revocación de una concesión, contra dos mineras canadienses que operan en el país ya las que acusa de violar la ley en una disputa fiscal y en un conflicto sindical.

El mandatario exhortó en febrero a las autoridades canadienses a intervenir para que una de estas compañías, First Majestic Silver Corp, cumpla con millonarias obligaciones tributarias que, según él, está buscando evadir por la vía del litigio internacional.

Aunque no la nombró, el gobernante mencionó a una firma que opera un yacimiento en Tayoltita, en el norteño estado Durango, y ha acudido a una corte internacional. Este es el caso de First Majestic. El presidente dijo confiar en lograr un acuerdo con apoyo de Canadá, pero no descartó tomar medidas legales.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

“Ojalá nos ayude el gobierno de Canadá para que se resuelva este asunto (...) De lo contrario, pues vamos a actuar legalmente”, afirmó López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO, en su conferencia de prensa diaria.

La segunda empresa a la que se refirió López Obrador, si bien tampoco dio su nombre, sería Americas Gold and Silver, que opera minas en Cosalá, en el noroccidental estado Sinaloa, y lleva más de un año de conflictos sindicales relacionados con la titularidad del contrato colectivo laboral.

“No acepta la empresa al sindicato (…) En este caso como habían dos sindicatos peleándose la titularidad del contrato, se hizo un recuento y ganó por decisión de los trabajadores un sindicato para que los presentara, pero como no es del agrado de la empresa no quieren iniciar actividades porque quieren tener su sindicato”, refirió.

FOTO DE ARCHIVO REUTERS/David Alire

El presidente solicitó públicamente al Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, que hable con el gobierno de Canadá sobre el caso de esta firma, que incluso ha tenido que suspender sus operaciones. Americas Gold and Silver no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

“Que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad el gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera cumpliendo la ley llevar a cabo los trabajos de explotación minera”, dijo el mandatario, quien asegura que su administración no va a entregar nuevas concesiones mineras.

Otra de las mineras canadienses en México es la empresa Americas Gold and Silver ubicada en Cosalá, Sinaloa, la cual no ha iniciado actividades en 10 meses debido a esta situación y que López Obrador acusó que busca a como dé lugar un sindicato a modo.

Foto: Presidencia de México

El mandatario mexicano instruyó al titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que hable con el gobierno de Canadá y les explique esta situación.

Afirmó que hay otra empresa minera canadiense ubicada en Durango, la First Majestic Silver Corp, la cual presuntamente no quiere pagar impuestos que se requieren en México, y que incluso amenaza con ir a tribunales internacionales.

“Un llamado a las autoridades de Canadá para que nos ayuden y que estas empresas hagan lo mismo que hacen en Canadá, no queremos que hagan más que eso, que paguen impuestos como los pagan allá, que traten bien a los trabajadores y que cuiden el medio ambiente, como están obligados a hacerlo en Canadá”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO: