“Que no haya censura”: AMLO opinó sobre la propuesta de Monreal para regular redes sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en favor de la libertad de expresión, la no regulación por parte del gobierno y la no censura en las redes sociales.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 10 de febrero, el jefe del ejecutivo federal fue cuestionado respecto a la reforma de ley que propuso Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, respecto a la regulación de las redes sociales, donde se plantea que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe de autorizar la operación de Facebook y Twitter en México.

Ante el planteamiento del tema, López Obrador reconoció la facultad de Monreal Ávila para proponer la reforma y abrir al debate público los temas de las plataformas de interacción en tiempo real; sin embargo, opinó que los medios de comunicación se deben de regular ellos mismos.

“Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa, que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura” , dijo AMLO en la mañanera de este miércoles.

Explicó que el gobierno no debe de intervenir en la libre circulación de contenido de consulta, pues eso constituye un acto de censura, acto que reprobó cuando su entonces homólogo estadounidense, Donald Trump, sufrió en una red social.

“Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales, no de las redes sociales, de las plataformas estas famosas cuando silenciaron al presidente Trump , no acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos, eso no puede ser, o sea, ¿cómo se erigen en los grandes sensores jueces? Es como si nosotros censuráramos a los articulistas, a los conductores de radio, de televisión, lo que le hicieron a Gutiérrez Vivó, lo que le hicieron en su momento a Carmen Aristegui, todo esto que se aplica o se aplicaba anteriormente”, comparó durante su ponencia.

En ese sentido, reiteró que no debe de haber censura y que está “prohibido prohibir”, pues esto atenta contra las libertades de las y los ciudadanos. Aunado a esto, el mandatario no negó la existencia de bots, pero como normalmente mantienen un bajo nivel argumentativo, los usuarios no suelen seguirlos, así que el efecto que podrían tener fue minimizado.

“Que en las redes hay ataques, que hay bots, sí, pero todos tienen derecho de expresarse, de manifestarse. Y el que no argumenta, el que insulta, no es visto, no lo siguen ; el que argumenta, el que esgrime razones, el que tiene fundamentos, elabora buenas explicaciones, a ese lo siguen en las redes”, aseguró, e, incluso, ejemplificó con los comentarios que han aparecido recientemente respecto a la vacuna rusa Sputnik V.

La propuesta del doctor Monreal Ávila ha generado polémica en distintas trincheras políticas y de la opinión pública, pues el manejo de las redes sociales no se había regulado en México desde que éstas aparecieron. No obstante las implementaciones que han tenido y la presunta influencia que podrían tener incentivaron al senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para generar una propuesta regulatoria compleja.

Ante este panorama, el legislador insiste en que se debe debatir para tener una óptima regulación de las mismas y mejorar el tipo de interacción entre usuarios.

“Es un tema complejo, sin duda, y requiere llevar a cabo un debate sin descalificaciones, sin adjetivizar, basado en argumentos y, argumentos que sean precisos, objetivos. Es decir, un debate profesional, serio, inteligente”, aseguró el líder morenista en un video publicado en sus redes sociales.

