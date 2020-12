“Debe consultarse y decidir las mujeres”: AMLO habló del aborto en México tras despenalización en Argentina

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves en su conferencia de prensa que existen vías para despenalizar el aborto en todo el país, como lo hizo recientemente Argentina, porque es una decisión que no se debe de tomar desde las estructuras del poder, sino que es un asunto de las mujeres.

Indicó que en temas polémicos como el del aborto, se debe de tomar en cuenta a la gente, específicamente en este caso a las mujeres, y recordó que las consultas ciudadanas son un mecanismo que puede ser vinculante.

“Bueno pues es una decisión que tomaron en Argentina, en el caso de México nosotros hemos sostenido que es un tema que debe de consultarse y en el cual deben de decidir libremente las mujeres, y que no hay ninguna limitación para que se manifiesten quienes están a favor de estos cambios en la legislación, hay libertad absoluta y en temas muy polémicos, lo mejor es siempre he sostenido, es que se consulte a los ciudadanos, que no se imponga nada, que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas y en este caso de las mujeres que decidan con libertad, pero que no se imponga nada, el mejor método para resolver discrepancias, diferencias, puntos de vista pues es el método democrático eso es lo que siempre yo he sostenido”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que es una decisión de las mujeres, y que su postura sobre el tema , es que “lo mejor es consultar en este caso, a las mujeres.

“Es una decisión de las mujeres, mi postura es de que en estos temas donde hay puntos de vista a favor y en contra , porque así es la democracia no hay un pensamiento único, lo mejor es consultar a los ciudadanos, y en esta caso repito a las mujeres, y hay mecanismos, para poder solicitar una consulta, la constitución nuestra lo establece el artículo 35.

Y esa consulta puede ser vinculante y lleva a que se modifiquen las leyes o no, dependiendo de la opinión de las mujeres, yo lo que no creo conveniente es que se tome una decisión desde arriba que aun existiendo una representación legal legítima, como lo es el poder legislativo; considero que en estos caso es la aplicación de la democracia participativa”, señaló.

