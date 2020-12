“Una represalia contra Estados Unidos”, expertos aseguran al New York Times sobre la ley que limita la acción de agentes extranjeros en México

La ley exigiría a instituciones como la DEA a compartir información fundamental sobre sus investigaciones con el gobierno mexicano (EFE/Archivo)

Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que restringe de forma drástica el actuar de los agentes antinarcóticos estadounidenses en México, generó polémica en la esfera política del país vecino. Expertos en el tema comentaron a The New York Times que consideran esta acción como una clara represalia hacia los Estados Unidos.

El polémico arresto del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, fue una de las causas más claras del establecimiento de estos límites que podrían generar tensiones entre los gobiernos de ambas naciones.

“Nosotros queremos resolver esto”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante una conferencia en la que también aseguró que en otros países hay normas sobre el tema.

Esta nueva legislación exige a las organizaciones como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que compartan información sobre sus investigaciones. Además, elimina la inmunidad diplomática con la que operaban.

Por otro lado, solicita a los agentes mexicanos que obtengan un permiso antes de reunirse con sus homónimos del país vecino. Además, estos deberán informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo que se haya discutido en las reuniones. De no ser así, estas instituciones podrían ser sancionadas por el marco jurídico mexicano.

México limitará a las agencias extranjeras que operan en México (Foto: Reuters/Henry Romero)

Sin embargo, estos lineamientos se han vuelto también un obstáculo para la cooperación que se venía gestando entre los gobiernos de ambos países. Al menos, eso dijeron funcionarios estadounidenses a NYT.

El fiscal general William P. Barr aseguró en un comunicado que los enlaces entre las naciones se habrían dificultados con la aprobación de la ley. Por otro lado, un alto oficial estadounidense declararía al medio que la legislación paralizará las investigaciones que estaban en curso.

Desde el anonimato, el funcionario aseguró que “la violencia y el flujo de drogas hacia el norte de Estados Unidos podrían aumentar.”

Además, un grupo de expertos aseguró al medio que los agentes extranjeros encontrarían maneras de evitar esos lineamientos. De acuerdo con el periodista mexicano Alejandro Hope, el gobierno mexicano le tendría miedo a la transición que vive Estados Unidos tras la victoria de Joe Biden.

Fue el caso de Salvador Cienfuegos Zepeda el que detonó la iniciativa del mandatario mexicano (Foto: Especial)

“Nadie se va a declarar agente extranjero”, pronosticó, pero destacó que “ni de broma”, las instituciones facilitarían esa información al gobierno mexicano.

Esta ley fue propuesta por el presidente López Obrador y el Senado de la República la aprobó con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención. Ricardo Monreal, coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del ejecutivo, tocó el tema al decir: “Hemos dejado pasar más de cien años sin regular la actividad de agentes extranjeros. ¿Cuántos hay? No sabemos. ¿Cuántos entran? No sabemos. ¿Qué tareas desempeñan? No hubo un presidente que se atreviera a proponer un ordenamiento jurídico como éste”.

La iniciativa ocurrió tras tensiones bilaterales por la captura del exjefe del Ejército de México, Salvador Cienfuegos, detenido el 15 de octubre en Los Ángeles luego de una investigación de la DEA que Washington no compartió con el Gobierno de López Obrador.

