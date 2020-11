“Yo soy liberal, y la biblia dice”: las contradicciones de AMLO que generaron duras críticas al explicar porqué no ha visitado las comunidades afectadas

(Foto: Archivo)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que regresó a Tabasco para realizar una gira e inspeccionar las zonas dañadas tras las inundaciones provocadas por las lluvias.

Sin embargo, se generaron señalamientos en su contra respecto a la vez anterior que visitó la entidad y que no quiso bajar del helicóptero en el que iba para recorrer las zonas más afectadas de Tabasco.

El mandatario, al responder a estas críticas en conferencia de prensa, dijo una frase en particular que llamó la atención, pues aseguró que era “liberal”, pero citó a la Biblia para justificar sus actos.

“Cómo voy aquí para tomarme la foto, ir a una colonia con unas botas que sé que no me van a cubrir y que me voy a mojar para ir a entregar una despensa y que me tomen una foto, a lo mejor los que nunca han hecho eso, pues tienen que mostrarlo, además, yo soy liberal, y la biblia dice que lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha”, expresó.

(Foto: Twitter/adan_augusto)

Lo anterior despertó el debate en redes sociales, ya que AMLO siempre se ha proclamado “liberal”, por lo que usuarios han criticado esta contradicción. “¿No debería argumentar con base en la constitución y en las leyes y no en la Biblia?”, aseguran, pues a lo que se refirió el presidente fue al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 3, el cual habla de que las buenas obras no se alardean para luego exigir lealtad.

En esa misma conferencia, López Obrador recordó que incluso cuando fue funcionario y estuvo al frente del Instituto Nacional Indigenista, continuó su labor ayudando a la población. Después de hacer un recorrido por uno de los municipios más afectados por las inundaciones, Macuspana, indicó que él en esa entidad es como “pez en el agua”.

“Yo aquí en Tabasco soy como pez en el agua. Me muevo como pez en el agua. Desde mi infancia, he padecido, he enfrentado, he ayudado en muchas inundaciones. Yo fui seis años director del Instituto Nacional Indigenista, y viví en Nacajuca. Imagínese que viví ahí, y a veces en tiempos de inundación teníamos que estar de día y de noche ayudando a la gente. Sacando gente en chalanes, en lanchas, resolviendo problemas”, justificó.

Y es que la oposición ha recriminado no haberse puesto a llenar costales o acudir a zonas inundadas, como lo hicieron los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, en inundaciones ocurridas en la entidad durante sus sexenios.

(Foto: EFE/Jaime Ávalos)

Por otro lado, el actual mandatario mexicano comentó que el llenado de la Cuenca del Malpaso se está reduciendo paulatinamente para evitar otra tormenta.

Acompañado por Luis Cresencio Sandoval y por el Gobernador Adan Augusto, reconoció que habría daños.

“Como Malpaso también estaba lleno el vaso, ahora se está gradualmente bajando el llenado de ese vaso de Malpaso para prevenir porque se está pronosticando otra posible tormenta, no hay nada certero, además toco madera, tener bajo nivel de Malpaso y Peñitas sin tener que afectar”, explicó.

Asimismo, el Mandatario federal señaló que hay 18 zonas críticas en Tabasco.

(Foto: AP Photo/Felix Marquez)

Y es que al momento, las calles de varios municipios de Tabasco, cumplen más de una semana de permanecer bajo el agua. Las inundaciones que afectan a toda la entidad, además de Chiapas y Veracruz, han obligado a evacuar a miles de vecinos con sus pocas pertenencias pues las demás quedan sumergidas.

Los desbordamientos de ríos a causa de las devastadoras lluvias de Eta han dejado ya 27 muertos en el sureste del país y 180.000 afectados por los daños.

Por si fuera poco, la pandemia de coronavirus en México continúa por las 32 entidades del país sin tener consideraciones de las severas inundaciones en esta entidad.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

El efecto colateral de las inundaciones en Tabasco: alertaron por un incremento de casos de COVID-19 en 15 días

“Súbete con nosotros hijo”: así rescató la Marina a un perrito de las inundaciones en Tabasco

Inundaciones en Tabasco: hay 175,000 damnificados y por lo menos ocho personas murieron ahogadas