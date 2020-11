Mi Beca para Empezar: qué pasa si no se recoge la despensa según el calendario establecido

La despensa tiene al menos 15 productos. (Foto: Fidegar)

Una nueva alternativa ofreció el Fideicomiso de Educación Garantizada (Fidegar), a los padres de familia o tutores que no hayan podido recoger la despensa destinada a niños y niñas inscritos en el programa Mi Beca para Empezar.

Por ello, las personas que no hayan podido asistir el día establecido a alguno de los centros de distribución que instaló el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para acceder a los alimentos, tendrán que estar al pendiente de las nuevas fechas que serán reveladas para ese fin, es decir habrá una reprogramación de días.

“Si se te pasó la fecha para recoger el apoyo único de alimentos para niños, niñas y adolescentes, no te preocupes. Éstos se reprogramarán”, informó Fidegar a través de sus redes sociales.

El Fideicomiso se basará en un calendario que creó para otorgar los víveres hasta el próximo 8 de diciembre.

Los padres de familia deberán presentar una credencial de elector. (Foto Fidegar)

Tal fecha de dispersión de despensas se establecerá de acuerdo con el primer apellido del padre o tutor, quienes deberán presentarse en la dirección establecida con una identificación oficial para autorizar la entrega.

En caso de no contar con alguna identificación, entonces el interesado deberá dar de alta a otro tutor, ya que no podrá ser entregada si no se cumplen con los requisitos establecidos.

¿Cuál es el calendario de entrega?

*Martes 3 de noviembre deberán presentarse los padres de familia cuyo primer apellido comience con las letras Z, Y, X, W.

*Miércoles 4 de noviembre: U y V.

*Jueves 5 de noviembre: U, T y S.

*Viernes 6 de noviembre:S.

*Sábado 7 de noviembre: S

*Lunes 9 de noviembre: S.

*Martes 10 de noviembre: R.

*Miércoles 11 de noviembre: R.

*Jueves 12 de noviembre: R, Q, P.

*Viernes 13 de noviembre: P.

*Sábado 14 de noviembre: O, P y N.

*Lunes 16 de noviembre: N y M.

*Martes 17 de noviembre: M.

*Miércoles 18 de noviembre: M.

*Jueves 19 de noviembre: M.

*Viernes 20 de noviembre: M y L.

*Sábado 21 de noviembre: L, J, K.

*Lunes 23 de noviembre: J, I y H.

*Martes 24 de noviembre: H.

*Miércoles 25 de noviembre: H y G.

*Jueves 26 de noviembre: G.

*Viernes 27 de noviembre: G.

*Sábado 28 de noviembre: G y F.

*Lunes 30 de noviembre: F y E.

*Martes 1 de diciembre: E, C y D

*Miércoles 2 de diciembre: C.

*Jueves 3 de diciembre: C.

*Viernes 4 de diciembre: C y B.

*Sábado 5 de diciembre: B y A.

*Lunes 7 de diciembre: A.

*Martes 8 de diciembre: A.

Los padres de familia reciben un mensaje con las indicaciones para recoger la despensa. (Foto: @Fidegar)

Se trata de una caja de víveres rellena de arroz, frijol, avena, atún, entre otros productos, que serán ofrecidas en sustitución del desayuno que normalmente se entregaba a los estudiantes cuando se encontraban en clases presenciales y como medida de apoyo por la pandemia de COVID-19 que se registra en el país.

Para recibir el paquete de 15 productos alimenticios no perecederos, los padres de familia deberán respetar el llamado calendario de entregas.

Los padres de familia recibirán un mensaje de texto a través de sus teléfonos móviles donde se reflejará el lugar, hora y fecha en que deberán asistir a los centros DIF a recoger su caja de alimentos, de 9 am a 5 pm.

De acuerdo con el reciente calendario, la última fecha de entrega se extiende hasta el mes de diciembre y no en noviembre como se había anunciado en días pasados.

