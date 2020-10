Caso Ayotzinapa: familiares de los 43 exigieron la detención de todos los funcionarios involucrados, específicamente Tomás Zerón

Con mantas y dibujos, consignas, y pancartas realizaron un mitin donde exigieron la aprehensión de todos los funcionarios públicos implicados en el caso (Foto: EFE)

Familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, volvieron a marchar en las calles de la Ciudad de México para exigir verdad y justicia a 73 meses de su desaparición forzada.

Cada día 26 de cada mes, familiares de los normalistas, acompañados de ciudadanos, alumnos de normales rurales de México, y representantes de organizaciones civiles, marchan por Paseo de la Reforma hasta llegar al antimonumento a los 43, ubicado en el cruce con Bucareli y Avenida Juárez.

Con mantas y dibujos, consignas, y pancartas, realizaron un mitin donde exigieron la aprehensión de todos los funcionarios públicos implicados en el caso.

Los voceros se refirieron específicamente a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien hoy se encuentra prófugo de la justicia.

Parientes de los 43 estudiantes desaparecidos reiteraron en la necesidad de agilizar las indagatorias que realiza actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno federal: su objetivo es alcanzar justicia y encontrar a sus hijos seis años y un mes después de los hechos, ocurridos la noche del 26 de septiembre del 2014.

La periodista y escritora Anabel Hernández aseguró a Infobae México que Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad capitalina, no investigó a Tomás Zerón de Lucio, arquitecto de la “verdad histórica” sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, pues los funcionarios formaban parte del mismo grupo “corrupto” en las instituciones de seguridad.

En 2016, García Harfuch fue designado titular de la Agencia de Investigación Criminal, perteneciente a la entonces Procuraduría de la República. Llegó en sustitución de Zerón de Lucio, quien pasó a una secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional.

Pero el nuevo director de la AIC no inició alguna indagatoria sobre las acusaciones de tortura con que se construyó el caso de los normalistas, mismo que había maquinado su antecesor.

Estas violaciones a las garantías individuales y el debido proceso ya habían sido consignadas por la Oficina del Alto Comisionado de de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU-DH). Antes lo había reportado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), seleccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer la desaparición de los estudiantes.

Además de las irregularidades reportadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture, peritos internacionales.

“El señor García Harfuch no hizo nada, pues porque es parte de este mismo grupo de policías que se protegen unos a otros, son una hermandad que es por desgracia muy sólida, y no solo el señor Omar García Harfuch sigue ahí enquistado en las instituciones de la seguridad pública, sino muchos otros que he mencionado en este año en diversos reportajes documentados”, refirió la periodista.

En sus dos años como titular de la dependencia que había manejado el proceso, Omar Hamid García Harfuch no tocó a Tomás Zerón de Lucio, aún cuando los organismos habían hecho público, durante su periodo al frente de la AIC, que se habían realizado al menos 34 detenciones con elementos de tortura; esto, para construir la “verdad histórica” de aquel suceso ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

