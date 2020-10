López-Gatell aseguró que vacunas contra coronavirus no se usarán ni pagarán hasta que se compruebe su eficacia

El funcionario pidió a la población mesura respecto a este asunto, pues las vacunas aún se encuentran en una fase experimental. (Foto: Twitter@HLGatell)

Aunque México firmó un convenio que garantizará la obtención de más de 100 millones de dosis de las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por diferentes farmacéuticas internacionales, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el medicamento no será utilizado ni se pagará si no se demuestra su eficacia en la Fase 3 de los ensayos clínicos.

Durante la conferencia vespertina para comunicar acerca del avance de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, el funcionario federal pidió a la población mesura respecto a este asunto, pues las vacunas aún se encuentran en una fase experimental, por lo que aún falta tiempo para su arribo al país.

“Un escenario es que el producto no resulte con estas características deseables, no satisfaga los límites de estas condiciones. Si ese fuera el caso, el producto no será utilizado y en términos de contratos no se pagará, excepto las estipulaciones contractuales, que pueden implicar fondos de riesgo, pero en ninguna situación se usará”, explicó López-Gatell.

El vocero de la pandemia en México detalló que existen múltiples vacunas y hasta el momento, ninguna de ellas ha mostrado todavía sus cualidades pues no han terminado la fase de investigación clínica, específicamente la Fase 3, que es donde se pone a prueba decenas de miles de personas para medir la seguridad y eficacia de los productos.

(Foto: Dado Ruvic/Reuters)

Incluso recordó lo dicho por el Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, quien en la conferencia matutina del 13 de octubre, puntualizó que “sólo se puede usar una vacuna cuando se ha demostrado su seguridad y eficacia, además de calidad en su manufactura”.

Cabe recordar que ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó tres acuerdos de precompra con las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y CanSino los cuales, aunados al mecanismo COVAX, permitirá la vacunación de entre 107 y 116 millones de mexicanos.

Los primeros en recibir el medicamento serán los trabajadores del sector salud, así como los grupos más vulnerables a la enfermedad, entre los que destacan los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, aseguró Alcocer.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que el país podrá seguirle el paso a las potencias mundiales, como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea, en la adquisición y vacunación de sus ciudadanos.

(Foto: Edgard Garrido/Reuters)

Durante una entrevista con Noticieros Televisa, el funcionario confirmó que “el sistema de salud ya está preparado para hacer el proceso de vacunación que va a tomar varios meses”, además de destacar que la jornada se va a realizar eficazmente, pues las autoridades sanitarias tienen mucha experiencia.

Este martes, el gobierno mexicano firmó con el laboratorio británico AstraZeneca una precompra de 77.4 millones de dosis de su vacuna, la cual ya se ha probado en 44,000 personas y se aplica en doble dosis. Estos medicamentos llegarían a México entre marzo y agosto de 2021.

Con la estadounidense Pfizer se acordó la precompra de entre 15.5 y 34.4 millones de dosis, cifra que dependerá de las necesidades del país. En este caso se trata de una vacuna de doble dosis que ya se ha probado en 30,000 personas y que podría arribar a México en diciembre de 2020.

Finalmente, con el laboratorio chino CanSino, se pactó una precompra de 35 millones de dosis de su vacuna, misma que sólo requiere una dosis por persona y la cual se ha probado en 40,000 personas. Este fármaco podría distribuirse en México de diciembre de este año hasta septiembre de 2021.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Vacuna contra el COVID-19 en México: quiénes serán los primeros en recibirla en el primer trimestre de 2021

México firmó un acuerdo para garantizar 100 millones de dosis de vacunas contra COVID-19

México es el décimo país en muertes por coronavirus: Secretaría de Salud