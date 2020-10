Porfirio Muñoz Ledo convocó a sus seguidores a la toma de protesta por dirigencia de Morena

Porfirio Muñoz Ledo accedió a ser parte de la encuesta para otorgar el desempate (Foto: Cuartoscuro)

Porfirio Muñoz Ledo, candidato a la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional, se proclamó ganador en la contienda luego de la segunda ronda, a pesar de que fue declarado un empate técnico por las autoridades electorales.

En un video compartido por su Twitter oficial, el político mexicano dio las gracias a todos los que brindaron apoyo a su movimiento, donde también era impulsado por Citlalli Hernández, quien resultó electa para ocupar el cargo de secretaria General en Morena.

Al respecto, el político mexicano que también ha sido presidente del PRD y el PRI, convocó a sus simpatizantes para que lo acompañen el lunes 12 de octubre de 2020 a tomar protesta como el cabecilla de Morena, de acuerdo con el portal Latin Us.

El medio informó que a través de una conferencia de prensa a la distancia y por video, se empeñó en asegurar su victoria y aclaró que “no me voy para atrás, saben que nunca me he rajado, por eso estamos donde estamos desde el 88”.

Aseguró que aunque ganó con poco margen de diferencia, la democracia le da la razón al haberle otorgado la mayoría, sin importar que sean ocho décimas, e insistió en que “hay carreras de 100 metros que se ganan aunque sea por un milésimo”.

“Ganamos la primera y la segunda encuesta, por poco margen, pero un sólo voto gana en democracia, tenemos ocho décimas a favor nuestro”, dijo.

Por último, señaló el medio, Porfirio Muñoz Ledo accedió a ser parte de la encuesta para otorgar el desempate; sin embargo, amagó con acudir a la corte para denunciar el proceso que se siguió para designar al próximo dirigente del Movimiento Regeneración Nacional.

Porfirio Muñoz Ledo convocó a sus seguidores para tomar protesta por dirigencia de Morena (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) informó este viernes que los diputados Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado tuvieron un “empate técnico” en la encuesta nacional sobre la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo con el informe del instituto, Muñoz Ledo tuvo una estimación puntual de 25.34, mientras que Delgado Carrillo de 25.29. Si bien el político de 87 años de edad tuvo una ventaja de solo cinco centésimas, la consejera electoral, Beatriz Zavala Pérez, señaló que no hay una forma de afirmar una ventaja significativa.

En este sentido, el instituto recomendó que ante el empate se deberá realizar una nueva encuesta con otro método, lo que significaría la tercera en este rubro.

Por su parte, Citlalli Hernández, virtual secretaria general de Morena, pidió al diputado Mario Delgado que siga como coordinador de la bancada en el congreso y reconozca a Porfirio Muñoz Ledo como ganador de la encuesta para presidir el partido.

“Concretar este cambio de dirigencia tan postergado es urgente. Quizás una salida sea que Muñoz Ledo y Delgado dialoguen con mucha responsabilidad y que el segundo, con vocación democrática, decida enfocarse en la gran labor que realiza en la Cámara de Diputados, para que Muñoz Ledo asuma la Presidencia de Morena con el respaldo mayoritario que ha recibido de la gente, reflejado en las dos encuestas realizadas”, planteó la próxima secretaria general.

(Foto: Twitter/Mariodelgado)

Por otra parte, hizo un llamado a Mario Delgado para que detenga el camino que siguió hacia la presidencia de Morena, como “el derroche de recursos, las llamadas domiciliarias y los espectaculares”. Pidió que sea el pueblo quien decida y no el dinero.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Citlalli Hernández pidió a Mario Delagado que decline a favor de Porfirio Muñoz Ledo para la presidencia de Morena

“Se negó a reconocer mi victoria”: Porfirio Muñoz Ledo reventó contra Lorenzo Córdova por empate del INE en encuesta de Morena

Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado empatan en segunda encuesta por dirigencia de Morena; INE recomendó un nuevo sondeo