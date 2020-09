AMLO contradijo al subsecretario de Hacienda: no habrá endeudamiento ante un posible rebrote de COVID-19

Foto: Presidencia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la contratación de deuda en caso de que en México se registre un rebrote de COVID-19, tal como lo aseguró el lunes el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio.

Al ser cuestionado durante su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional sobre las declaraciones del subsecretario de Hacienda, quien señaló que en caso de un rebrote del coronavirus que pudiera afectar nuevamente a la economía, se recurriría a endeudamiento, López Obrador aseveró que el país cuenta con finanzas públicas sanas, por lo que desecha esa posibilidad.

“Descarto esa opción, esa posibilidad, tenemos finanzas públicas sanas, no habrá deuda adicional, nos está ayudando también que se está apreciando el peso… El aumento de deuda, aún sin solicitar nuevos créditos, se presentó por dos factores: uno, la caída de la economía y dos, por la depreciación del peso debido al COVID”, aseveró.

Andrés Manuel López Obrador señaló que el argumento de un aumento de deuda se presentó en caso de que hubiera una caída en la economía y ante una probable depreciación del peso ante la emergencia sanitaria, lo cual no ha ocurrido.

Foto: Presidencia de México.

“Entonces yo espero que se recupere la economía, esto nos va a ayudar en el momento de deuda y la apreciación del peso, que llegó a estar a más de 25 por dólar y que bajó, está como a 21.34 pesos. Llevamos siete o cinco semanas con el preso apreciándose”, reiteró.

Ante este panorama, el jefe del Ejecutivo insistió en que México está saliendo poco a poco de las crisis sanitaria y económica que ha dejado la pandemia.

“Por eso no veo ningún riesgo, no se advierte y toco madera, que vaya a haber un rebrote en la pandemia y también toco madera porque no creo que se presente un rebrote económico, es decir de la crisis económica. Veo que vamos hacia adelante, desde luego poco a poco pero vamos saliendo, eso es lo que planteo”, destacó.

Este lunes, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, aseguró que en caso de un rebrote de COVID-19, México podría recurrir al endeudamiento con la finalidad de contener el impacto en la actividad económica.

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, admitió que México podría contratar deuda si se presenta una segunda oleada de contagios de COVID-19, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo negó (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“No queda claro si hubiera un segundo rebrote o una ola de reinfecciones, si debiéramos tener otro gran confinamiento o un confinamiento parcial; pero sí nos queda claro que va a tener otro impacto muy fuerte sobre la actividad económica. En ese sentido es que hicimos guardar la carta del endeudamiento precisamente como una segunda línea de defensa en caso de que hubiera un rebrote y entonces tuviéramos que tomar acciones más agresivas respecto a la economía”, reveló.

Al participar en el Encuentro Digital COVID-19: Perspectivas del sector asegurador, organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el subsecretario de Hacienda afirmó que al inicio de la pandemia, las autoridades evitaron recurrir a una deuda adicional en medio del paro total del consumo y del cierre de los sectores, por lo que fue necesario recurrir a un reordenamiento del gasto y utilizar “recursos ociosos” que se encontraban dentro de fondos de estabilización.

Yorio González señaló que también se optó por no mover la deuda del país, la cual -dijo- se elevó de manera importante durante los últimos 10 años.

“El costo de la deuda en México es alto todavía. La tasa de referencia está en 4.5%, mientras que en los mercados internacionales está entre 3 y 5%, y eso puede encarecer además las finanzas públicas hacia el futuro. Lo que tratamos de hacer fue tratar de no impactar a las generaciones futuras de mexicanos con un costo del endeudamiento que tomáramos en este momento”, explicó.

