Joven estadounidense apareció muerta en Matamoros; sus asesinos le quitaron los dientes

Mujer estadounidense fue asesinada en Matamoros, Tamaulipas, México (Foto ilustrativa: Cuartoscuro)

Una mujer estadounidense fue encontrada muerta en Matamoros, Tamaulipas, México solo un día después de que su madre reportara su desaparición.

Lizbeth Flores viajó a la ciudad fronteriza mexicana el pasado 9 de agosto y dijo que regresaría esa misma noche a su casa en Brownsville, Texas, de acuerdo con lo relatado por su madre, María Rubio.

Luego de esperarla por varias horas, Rubio se comunicó con el Departamento de Policía de Brownsville el 10 de agosto, para hacer una denuncia de desaparición después de perder contacto con la joven de 23 años. El cuerpo de Flores fue encontrado el 11 de agosto.

De acuerdo con información de medios locales, la joven abría acudido a México para visitar a su novio.

No obstante, su cuerpo fue hallado sin vida en un predio baldío el libramiento Emilio Portes Gil, al norponiente de la ciudad, con heridas en la cabeza sufridas luego de que fuera golpeada con una piedra que se encontraba en el lugar del incidente, reportó la policía de Matamoros.

El cuerpo de Flores fue encontrado sin vida el pasado 11 de agosto (Foto: Facebook)

Aunado a esto, los investigadores policiales detallaron que a Flores, quien era madre de dos hijos, le quitaron una parte del cuero cabelludo y que le sacaron los dientes a la fuerza.

“Perder a un hijo es como que te arranquen el corazón”, dijo Rubio el pasado viernes durante una entrevista con Telemundo.

“Me siento muy triste por lo que le hicieron a mi hija. Cómo la dejaron es lo que me duele. El dolor por el que pasó mi hija allí en ese momento es lo que me duele‘‘, agregó.

La madre de la occisa se encuentra haciendo los trámites correspondientes con autoridades estadounidenses y mexicanas para repatriar los restos de Lizbeth Flores a Texas. Hasta este lunes 17 de agosto, el gobierno de Matamoros no ha anunciado arrestos.

Según KRGV-TV, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) está involucrado en la investigación porque Flores es una ciudadana estadounidense.

Hasta este lunes 17 de agosto, el gobierno de Matamoros no ha anunciado arrestos relacionados con el asesinato de Lizbeth Flores (Foto: Europa Press)

La creciente crisis de seguridad en México ha afectado a toda la población; sin embargo, las cifras apuntan que la violencia golpea de modo distinto a las mujeres, quienes sólo por el siempre hecho de serlo, se encuentras mayormente expuestas a sufrir de alguna agresión o situación que ponga en riesgo su vida.

En este contexto, la Cámara de Diputados propuso la homologación del delito de feminicidio para que los 32 estados del país reformen sus legislaciones a fin de establecer criterios comunes y condenar con penas de entre 40 y 60 años de cárcel por los asesinatos de mujeres con razón de género.

“La propuesta de homologar el tipo penal de feminicidio servirá para que el delito se investigue, persiga, sancione y repare de la misma forma en todo el país”, expresó la presidenta de la cámara, Laura Rojas, según un comunicado de la institución.

De acuerdo con el INEGI, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, el 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo (Foto: Reuters)

Esta propuesta fue presenta por la presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Pilar Ortega, junto con la Fiscalía General de la República (FGR), durante una sesión virtual por la pandemia de la COVID-19.

La iniciativa prevé sancionar los feminicidios en todo el país con penas de 40 a 60 años de prisión y que para acreditar el delito se demuestre una razón de género.

También busca incorporar en todos los estados el tipo penal de feminicidio, dado que “en el ámbito local la mayoría de estos casos imputan como homicidio en razón de parentesco”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía (INEGI), divulgadas en 2019, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, el 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida.

