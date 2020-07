“A todas luces se trata de un fraude”: López Obrador reiteró que van contra implicados en irregularidades en el sector eléctrico

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró este miércoles que denunciará las contrataciones fraudulentas que se hicieron en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto entre empresas, principalmente extranjeras, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional y por segundo día consecutivo, López Obrador aseguró que además, también se señalará como presuntos responsables del fraude a los ejecutivos de las empresas, en particular las de origen español.

“Sí vienen de tiempo atrás estos contratos que nosotros consideramos fraudulentos. Fueron contratos pantallas porque se hicieron licitaciones, se estableció un precio por el pago de la energía que la CFE le compra a las empresas particulares. Pero era nada más la formalidad la pantalla, la faramalla, porque de inmediato entraba un anexo con otra tarifa en la que se le tenía que pagar más a las empresas particulares, la mayoría empresas extranjeras y destacadamente, empresas españolas”, dijo.

El mandatario aseguró que esto se repitió durante mucho tiempo “antes de la llamada reforma energética y después. Entonces a todas luces se trata de un fraude a la Hacienda Pública y se están preparando las denuncias para proceder en contra de los responsables, que deben considerarse en estas acusaciones a (ex) funcionarios de la CFE, (ex) integrantes de Consejo de Administración y a los dueños, accionistas de esas empresas”, aseguró.

Enfatizó que la intención de dar a conocer este fraude es para “ponerlo de manifiesto, que la gente lo sepa”. Porque, dijo, en esos gobiernos en los que se incurría en esas prácticas se le decía a la gente que se daba subsidio por la energía eléctrica y eso no era verdad.

“Entonces lo que queremos es ponerlo de manifiesto, que la gente lo sepa porque se engañó durante mucho tiempo al pueblo hablando de que se le daba subsidio a los consumidores cuando el subsidio se le entrega a estas empresas, cosa que no sucede en ningún país del mundo. Subsidio no sólo por pagarles alta tarifas, subsidio también por no cobrarles el costo de la distribución de la energía eléctrica, el uso de las líneas de transmisión eléctrica y también subsidio porque también se permitía que aunque entregaran el 40% de la energía eléctrica se les pagaba el 100. Entonces todo eso es lo que se va a ventilar que quede completamente claro. Afortunadamente hay esta posibilidad de informar”, dijo.

Aseguró que esto no es solamente un tema jurídico o de tribunales “es un asunto que tiene que ver con la moral pública, con la corrupción y que no podemos nosotros ser cómplices, mucho menos tapar estas irregularidades. por decirlo suavemente”, señaló.

El martes 30 de junio, también en su conferencia mañanera, López Obrador aseguró que la Comisión Federal de Electricidad compraba energía a una empresa privada a un costo mayor, lo que provocó que la CFE tenga que comprar energía eléctrica a particulares a precios más caros.

“Se ponían de acuerdo los funcionarios con las empresas particulares, se llevaba a cabo una licitación para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comprara energía eléctrica a estas empresas particulares, y se entregaba el contrato a una empresa. En el contrato se establecía el pago de una tarifa que la comisión tenía que pagar, un costo, una tarifa a la empresa particular, pero inmediatamente después de firmado el contrato, se suscribía otro, ya sin licitación”.

Por ello, dijo, dio instrucciones de dialogar con las empresas y comenzar a elaborar las denuncias ante la autoridad correspondiente.

“Tenemos estimado el daño. En su momento vamos a informar, porque queremos hablar con las empresas, una por una. Al mismo tiempo, he dado la instrucción de que se empiecen a elaborar las denuncias correspondientes, ese es el fondo del asunto”, dijo.

