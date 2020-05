Negocios, finanzas ... Y algo más

(Foto: Pixabay)

IMSS Tamaulipas bajo observación

Vaya que la promesa presidencial de barrer las escaleras de arriba hacia abajo en materia de corrupción, no va del todo bien en el IMSS, de Zoé Robledo. Pues este habría de revisar lo hecho por funcionarios de la delegación en Tamaulipas, donde el equipo comandado por Velia Patricia Silva, no ha destacado por sus muestras de congruencia al momento de evaluar a las empresas que podrían convertirse en prestadoras de servicios.

Las inconsistencias quedaron de manifiesto al observar el fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-050GYR018-E388-2020 dado esta semana, en la que la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, a cargo de David Adonai Cano Córdova, dio un giro de 180 grados al emitir su veredicto sobre los cartuchos de marca Lexmark que en tres licitaciones previas había rechazado.

De pronto, los cartuchos de la fabricante estadounidense, al mando de Isaac Bessudo en México, aprobaron las evaluaciones técnicas que antes les había sido imposible acreditar, ya que los tóners “provienen de un programa de retorno que no cumplen con las características solicitadas del tóner para esta licitación donde los tóner ofertados deberán ser nuevos, no usados, ni reciclados y no rellenados y que no han pasado por algún proceso de remanufactura o similar”, tal como se asentó en la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales LA-050GYR018-E224-2020.

Dicho proceso fue el segundo en ser declarado desierto, luego de que el 17 de febrero pasado tampoco procedió la Licitación Pública LA-050GYR018-E696-2019, que fue diferida en cinco ocasiones, presuntamente, mientras los insumos pasaban por una serie de examinaciones, lo cual nunca se comprobó.

A pesar de ello, en la invitación restringida que también fue declarada desierta este miércoles 27 de mayo, los cartuchos de Lexmark se convirtieron como por arte de magia en totalmente nuevos, y como resultado de las evaluaciones, de pronto observamos un “sí cumple”, donde antes solo se registraban incumplimientos a los requisitos emitidos, y ya ni hablar de los sobrecostos hasta del 30% en que los ha comprado la delegación Tamaulipas.

Ante ello, y con bastante premura, Cano Córdova se apresuró esta misma semana a publicar un cuarto proceso de contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa con el número AA-050GYR018-E440-2020, cuyo fallo está programado para el próximo 3 de junio, mismo que diversos proveedores exigen sea requisito el solicitar la entrega de muestras de los Tóner, lo que seguro pondría a Lexmark contra la pared.

Asimismo, empresas proveedoras alistan en caso de ser necesario y no corregir el proceso, las quejas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval, y al mismo Zoé Robledo, a quien piden estar atentos para vigilar la normatividad vigente y garantizar piso parejo, para no acabar pagando más en tiempos de austeridad.

Nyce, expertis en mascarillas

Quien evoluciona conforme a la actual realidad del país es Grupo NYCE, al mando de Carlos Pérez, pues a través de su filial NYCE Laboratorios, se dio a la tarea de invertir y desarrollar su infraestructura necesaria para comenzar con las pruebas y procesos de certificación de mascarillas o respiradores N95, conforme a la NOM-116-STPS-2009, de “Equipo de protección personal-Respiradores, purificadores de aire de presión negativa contra partículas nocivas”, uno de los insumos más importantes para combatir la actual pandemia.

Así, también fue de suma importancia la capacitación constante de los expertos, algo que realizan desde hace ya 6 años en el rubro de los respiradores, los cuales fungen como una barrera de protección tanto para los especialistas médicos como para la población, y no es para menos si tomamos en cuenta que a la fecha superamos ya los 85 mil casos de contagio a nivel nacional.

Así, los respiradores certificados que cumplan con las NOM´s, garantizan un sello hermético contra la piel, lo que impide el paso de partículas que se encuentran en el aire.

INM bajo sospecha

Urge que la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, eche un vistazo a lo que sucede en el Instituto Nacional de Migración, donde el equipo de Francisco Garduño ha despertado sospechas por mantener como encargada del aseo de sus instalaciones a Decoaro y Supervisión, empresa que solo tiene afiliados a 195 empleados ante el IMSS, a pesar de que sólo por sus contratos con instancias federales tiene comprometida una plantilla de 1,000 colaboradores.

A esto se suma que la Dirección General de Administración, a cargo de Carmen Ivonne Ramírez, abrió el proceso IA-004K00001-E33-2020 para renovar el servicio el pasado martes 19 de mayo, casi a las 10 de la noche, y fijó la Junta de Aclaraciones el jueves siguiente, por lo que ninguna de las interesadas tuvo tiempo suficiente para formular sus dudas, a excepción de la actual proveedora, la cual por cierto tendría pendiente por liquidar un crédito fiscal por 111 mil 753 pesos, que arrastra desde diciembre del año pasado. ¿Sabrá de esto Zoé Robledo en el IMSS?

Credifiel responsable

La firma mexicana Credifiel, al mando de Leonel Cravioto, recibió el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) 2020, de parte del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), quienes realizaron la entrega de manera virtual, entre otras cosas por el compromiso que tiene con la seguridad y educación financiera para con sus clientes.

Así, con 15 años de experiencia, esta firma se especializa en el otorgamiento de créditos de nómina a trabajadores del sector público desatendidos por la banca tradicional. Siendo su principal diferenciador la asesoría que brindan antes, durante y después de los préstamos, no por nada cuentan con más de 80 sucursales y presencia en toda la república, y a la fecha mantienen 200 mil créditos activos.

Regios apoyan

De esto y de aquello *** En hora buena por la solidaridad del pueblo regio que no se ha hecho esperar ante el llamado de la iniciativa Cocinamos Monterrey, impulsada por Lidia Elizondo Himes, Thelma Cora Garza y Gretta Villarreal, quienes se encargan de conseguir, cocinar y donar alimentos a personas en situación vulnerable en esta emergencia sanitaria.

Así, con tan solo una semana de arrancar en esta ciudad, ya rebasaron los mil platillos entregados. Ha sido tal la aceptación, que la iniciativa es replicada en ciudades como Toluca, Guadalajara, Puebla y la CDMX.

Asimismo, las fundadoras recuerdan que, también es necesario organizar los insumos en los centros de acopio, armar las entregas, realizar los traslados a los puntos de distribución, y por supuesto, concretar el objetivo final, que es entregar las comidas a quienes las necesitan.

Ante esto, es importante destacar que se busca proveer de comidas saludables a la población vulnerable, por lo que se solicita tanto para las comidas hechas como para los donativos, verduras, proteína, fruta, pasta, frijol, arroz, lentejas y aguas individuales, entre otros insumos.

