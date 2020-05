El Poli anunciará hasta la próxima semana su fecha de regreso a clases

El IPN se describe como “la institución educativa laica y gratuita del Estado, rectora de la educación tecnológica pública en México” (Foto: Twitter@IPN_MX)

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) emitió un comunicado este miércoles 13 de mayo en su cuenta de Twitter donde se anuncia el inicio del próximo ciclo escolar.

El comunicado, dirigido a la “Comunidad Politécnica”, afirma que ante el anuncio del día de hoy del gobierno federal, el plan de conclusión del semestre actual y la fecha de inicio del próximo semestre escolar se presentarán el próximo lunes 18 de mayo.

El IPN se describe como “la institución educativa laica y gratuita del Estado, rectora de la educación tecnológica pública en México”. El director general, el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, invitó a que mientras se emite el comunicado oficial, “intensifiquen su participación en la plataforma elementos de aprendizaje y en los estudios a distancia”.

Finalmente, reiteró que la prioridad de su administración será proteger a la comunidad, además de pedir que permanezcan en sus casas, “se cuiden”, y se mantengan atentos a las informaciones oficiales.

El aviso "importante" a la comunidad politécnica publicado este miércoles 13 de mayo (Foto: SEP)

El último comunicado del IPN, publicado el 19 de abril, afirmaba que no se cancelaría el semestre 20-2 enero-julio 2020, y que al terminar la etapa de confinamiento se retomaría el semestre.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que la Jornada Nacional de Sana Distancia, iniciada hace 52 días, finalizará el próximo 30 de mayo, aunque las medidas de prevención contra el coronavirus persistirán.

“No vamos a regresar a las condiciones previas a la epidemia. Regresaremos a unas condiciones particulares, en donde debemos seguir con estrictas medidas de prevención de seguridad sanitaria”, dijo.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que la Jornada Nacional de Sana Distancia finalizará el próximo 30 de mayo, aunque las medidas de prevención contra el coronavirus persistirán (Foto: Cortesía Presidencia)

Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, afirmó en videoconferencia que continúa en evaluación si el regreso a las actividades normales en la capital podrá ser a partir del 1 de junio. “Ninguna medida se tomará de forma adelantada, se realiza un consenso”, afirmó, agregando que la decisión sobre el regreso a la normalidad en la capital se estudia y se tomará con la Secretaría de Salud y el sectorial del Valle de México.

"No hay nada definido, hay una propuesta general de la Secretaría de Salud, pero se está trabajando en ella día a día. Se hace una evaluación diaria de cómo sería el posible comportamiento a finales del mes y se valora todos los días las condiciones del llamado desescalamiento”, dijo López Arellano.

Tampoco existe una fecha definida para el regreso a clases. Sin embargo, a partir de agosto se buscará que los estudiantes retomen clases presenciales en escuelas de educación básica.

La mayoría de casos registrados de COVID-19 se concentran en la Ciudad de México con 10,946 (Foto: Reuters/Edgard Garrido)

La Secretaría de Educación Pública informó que no se regresará a clases hasta que sea seguro para los alumnos y comunidad escolar. Lo anterior se dio a conocer después de que el gobierno federal presentó la estrategia progresiva de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas.

En cuanto a las universidades y preparatorias, no retomarán clases presenciales antes de septiembre. Al momento no se ha establecido fecha de reapertura para guarderías. También volverán hasta agosto los corporativos y oficinas de gobierno que no dan atención al público. Por otra parte, las universidades, gimnasios, bares, y antros volverán hasta septiembre.

La Secretaría de Salud (SSa) reportó este miércoles 13 de mayo que los contagios de COVID-19 acumulados son 40,186. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 4,220 fatalidades. Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 10,946.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Coronavirus en México hoy: suman 4,220 muertos y 40,186 casos confirmados

IPN diseñó termómetro infrarrojo de bajo costo para identificar casos de coronavirus en México

Así es el plan de regreso a clases que evalúa la Ciudad de México

Incierta la entrada de la CDMX a la nueva realidad que plantea el COVID-19