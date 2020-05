Cómo funciona SAT ID: la herramienta para generar y actualizar tu contraseña

Al correo llegará la respuesta para seguir con el procedimiento. (Foto: Cuartoscuro)

Luego del decreto de la Fase 3 por coronavirus, enfermedad que ha provocado el confinamiento en México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) creó una herramienta con la cual el contribuyente podrá realizar una serie de trámites y evitar el acto presencial en oficinas.

Se trata de la aplicación SAT-ID, donde los contribuyentes podrán generar y actualizar su contraseña desde su teléfono celular o computadora y para ello deberá realizar los siguientes pasos.

*Ingresar a la página de internet: https://satid.sat.gob.mx.

*Una vez ahí, el interesado deberá tener a la mano una identificación vigente con fotografía.

Luego de haber ejecutado los pasos del registro de solicitud, el usuario podrá dar seguimiento al trámite con el número de folio que se generará al momento, por lo que es recomendable anotarlo.

Durante los siguientes tres días hábiles llegará la respuesta al medio de contacto que se haya confirmado, ya sea SMS o correo electrónico.

Dicho correo desplegará la liga donde se tendrá que escribir el folio, RFC y la nueva contraseña.

Finalmente, se confirmará la generación o renovación de la contraseña, a través la página web SAT-ID.

La aplicación SAT ID fue creada para evitar conglomeraciones en diversas oficinas. Es una herramienta de fácil manejo, con la que en al menos 10 minutos se crea dicha contraseña, que el interesado necesitará para realizar diversos trámites, entre ellos, la declaración de impuestos.

Fecha límite de la declaración anual

Este jueves 30 de abril, terminó el primer plazo para que los contribuyentes presentaran su declaración anual para personas físicas; sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio un “respiro” a los contribuyentes y ofreció una nueva fecha para llevar a cabo dicho proceso.

Las fallas en el sistema del SAT es uno de los principales motivos para aplazar el procedimiento de presentar la cantidad de ingresos anual del contribuyente, por lo que el plazo se extendió hasta el próximo 30 de junio.

Pese a que la declaración anual se puede realizar por Internet, el organismo fiscal también se encuentra dando atención a los ciudadanos en sus 55 oficinas disponibles en el país, y por medio de 81 módulos tributarios.

Sin embargo, hay que recordar que este viernes 1 de mayo (Día del Trabajo) paró su actividad y cerró puertas al público, tras considerarse como feriado.

El SAT ha registrado una serie de inconsistencias durante abril, mes en que la mayoría de las personas presentaron su declaración anual de impuestos.

Por ello, si un contribuyente observa fallas en el sistema al ejecutar su declaración de impuestos, deberá presentar una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

La queja que tiene por objetivo investigar a fondo los actos de las autoridades fiscales, cuando el afectado estime que existe una violación a sus derechos, también se puede desarrollar de manera presencial y es un servicio gratuito.

Los requisitos para ejecutar la queja son:

*Nombre del contribuyente o de la persona moral.

*Acto u omisión de la autoridad fiscal que considera violatorio de sus derechos como contribuyente.

*Domicilio para recibir notificaciones, además de contar con un correo electrónico o representante legal.

*Breve descripción de los hechos.

Es importante saber que no pagar impuestos o no realizar declaraciones como corresponde por falta de interés o simplemente por no sabes hacerlo, podría acarrear problemas con el fisco y consecuencias por el incumplimiento.

