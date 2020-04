“Se les informa que después de las 10 de la noche tienen que estar adentro de su casa por el coronavirus, si no agarran el rollo lo vamos a tablear a la verga. Son ordenes de arriba de los Chapitos. Hey, no estamos jugando, no es juego”, dice uno de los hombres. La banda no sólo exhibe sus rondines, también expone la humillación a las personas.