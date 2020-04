“Salió la lista de nombres de todas las personas que están vacacionando en playa Los Veneros, Punta de Mita. Lo que no se vale es que medios de comunicación quieran ligaros con el gobernador de Jalisco o con el presidente municipal de Zapopan. Ellos fueron muy claros y enfáticos en decir: quédate en casa. Aplicó para todos, aplicó para ellos. Me consta que salimos a trabajar a lo indispensable y con todas las medidas de seguridad. No están vacacionando, están atendiendo a la población” dijo en un nuevo video.