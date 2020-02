En el juicio contra el ex líder del cártel de Sinaloa, Zambada García de 56 años, hermano de Ismael “El Mayo Zambada”, aseguró que dicha organización criminal y sus ex socios, los Beltrán Leyva, pagaron alrededor de USD 50 millones al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, acusado de vínculos con el crimen organizado. “El Rey” fue sublíder del cártel de Sinaloa desde 1987 hasta su arresto en 2008.