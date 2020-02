De acuerdo con el periodista de deportes Ignacio Suárez, el embargo se debe a un crédito fiscal no pagado desde 2018, pero no con la actual administración de Grupo Caliente (también dueño de los equipos Xolos de Tijuana y Gallos del Querétaro), sino a la anterior propietaria que tenía registrado este domicilio fiscal. Por su parte, TUDN difundió que hay jugadores que no han recibido su sueldo completo desde el inicio del certamen, situación que ha generado malestar e incertidumbre entre la plantilla.