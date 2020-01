El mandatario mexicano agregó: “Fue un caso aislado, que desde luego no vamos nosotros a aplicar siempre, eso no es el distintivo de este gobierno. Nosotros queremos la paz, queremos resolver las discrepancias con diálogo, con acuerdo. Resistieron mucho los de la Guardia Nacional, porque hubo también, de parte de los migrantes, agresión, incluso tiraron piedras y demás; sin embargo, resistieron los de la Guardia Nacional, no se cayó en la trampa de responder con violencia, que eso es lo que posiblemente buscaban los dirigentes de estas caravanas y nuestros adversarios”.