Cuando el entretenimiento se vuelve adicción y no se puede dejar de jugar, empieza un deterioro significativo. Algunos de los escenarios donde se juega (monstruos, extraterrestres, etc.) facilitan la inmersión total en el mundo fantástico, desdibujando los límites entre la realidad y la fantasía y no solo confundiéndolos, sino que en ocasiones excepcionales, (y este puede ser el caso) haciendo realidad la fantasía.