Estos paseos son una actividad muy común de nuestra “mente errante” y hoy se sabe que una mente errante es una mente infeliz y que pasamos más del 46% del tiempo pensando en cosas que no estamos haciendo y que este “Soñar despierto” no nos hace felices. El vagar sin rumbo ni motivo no nos procura bienestar ni felicidad. La capacidad que tenemos los seres humanos de pensar en algo que no está sucediendo en el presente y de imaginar infinidad de escenarios posibles, es un logro cognitivo pero que tiene a su vez, un alto costo emocional.