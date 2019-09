Pedro "N" se sintió acorralado. Sus emociones lo abrumaron y no logró ver una salida a la manera en la que se sentía. No pudo más, no quería continuar viviendo como lo hacía. Miró la correa de su mascota, la colgó del techo de su recámara y la ató a su cuello. El joven de 23 años se suicidó.