Se casó con Olga Flores Zárate en 1934. Ella era pianista y fueron una de las parejas más emblemáticas del siglo XX, aunque no tuvieron descendencia. Cuenta la historia que se conocieron en la Escuela Nacional de Música, donde Tamayo estaba pintando su mural "El canto y la música"; Olga se acercó para decirle que no le gustaba su pintura y él le pidió que no lo interrumpiera. Al día siguiente le llevó un arreglo de flores y dulces.