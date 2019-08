En Facebook la respuesta fue similar: "No son provocaciones, Doctora. Es hartazgo de un sistema que no nos escucha, no nos protege y tampoco ofrece soluciones", "No es una provocación, se llama enojo y sirve para recordarle a las instituciones donde están los límites. Mal manejo de crisis doctora" o "Está mas preocupada por lo de hoy que por quién filtró la denuncia desde la PGJ que provocó el miedo de la víctima a continuar con el proceso… Increíble".