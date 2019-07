"Señor diputado, ayer lo insulté y me siento terriblemente apenado. Estaba bajo la influencia del alcohol y siento que no es la manera de resolver nuestras diferencias. Lo invito a que me desbloquee en Twitter, mi cuenta es @nomesecuestyes, quiero pedirle una disculpa pública. Reciba de mi parte un afectuoso abrazo. Gracias".