El parodiante después dijo con un micrófono "Que levante la mano quien quiera que me vaya a la chingada, a mi rancho La Chingada", a modo de sátira. Algunos de los espectadores manifestantes se rieron ante la ocurrencia, pero otros más, que estaban cercanos a la plataforma, mostraron molestia. Gritaron "¡Así no! ¡Así no!", ya que, según sus palabras, ese tipo de expresiones no representaban su objetivo.