"Déme una oportunidad", le suplicaba por teléfono a Juan Manuel Muñoz Luévano un hombre que le debía 24 millones de pesos, a lo que el narcotraficante contestaba: "No, no, no. ¿Cuál última oportunidad? ¿Qué vas a hacer, vender su alma?", dio a conocer en su momento la agencia de noticias española EFE. En marzo del presente año, "El Mono" Muñoz fue extraditado a Estados Unidos.