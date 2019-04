Sin embargo, la tía de Aidé Mendoza relató una versión más compleja. "La ambulancia tardó en llegar (al plantel) unos 45 o 50 minutos, pero directivos, no sé quiénes serán, qué personas serán, no permitían que la ambulancia se la llevara, pero los abogados de la UNAM dijeron que cómo no, y permitieron que saliera", declaró Rodríguez, que no sabe cuánto tiempo duró la discusión.