"Les guste o no les guste a nuestros adversarios, a los fifís, a la prensa fifí, vamos a construir el Tren Maya. Me canso ganso… Yo recuerdo que cuando me propuse hacer los segundos pisos en la Ciudad de México, hubo una campaña del periódico Reforma en contra. Si yo me hubiese detenido por esa campaña, no se hubiesen hecho los segundos pisos. Entonces, ya los conozco a los de la prensa fifí desde hace muchos años, aunque se disfracen, aunque simulen".