"No queremos que se dé ningún motivo para reabrir las negociaciones del tratado, consideramos que no le conviene al país, lo que se logró, lo que se pacto es bueno para México y fue aceptado por Estados Unidos y Canadá, entonces no queremos dar ningún motivo, ningún pretexto que no haya ninguna excusa, para utilizar como argumento o dirimir que nosotros no estamos cumpliendo con lo que se acordó", aseguró el presidente mexicano.