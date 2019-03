Claudia vive con siete integrantes de su familia, con los cuales ha compartido la felicidad que representa su coronación, sin embargo, no todo ha sido satisfactorio, ya que su padre, quien trabaja en Coahuila desde hace cinco años no ha podido estar con ella. "A veces sí le lloro en las noches. Me da tristeza que no me esté viendo cómo llevo a cabo todo esto. Espero que venga a verme cuando me coronen".