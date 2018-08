"Los quieres persuadir a que se vuelvan empresarios o los quieres forzar a cañonazos. Bueno, a cañonazos ya vimos que hasta ahora no podemos, no hemos podido y no vamos a poder. Los volvemos empresarios, bueno es una opción, hay que estar abiertos. ¿Qué implica? Sentarte a negociar con ellos y amnistiarlos", dijo el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la institución pública más grande de América Latina.