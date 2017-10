En 1984, Ortega abre su propio taller para promover su trabajo en la Ciudad de México. "Incluso anduve de torero (vendedor de calle) enfrente del Palacio de Bellas Artes. Allí abría mi cajita para que los turistas me compraran". No tenía otro lugar donde venderlas porque para exhibirlas en el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, necesitana una acreditación del entonces Instituto Nacional Indigenista, que ya no existe.

Pero la suerte se puso de su lado cuando conoció a la directora del Museo Universitario de Artes Populares, María Teresa Pomar, quien al ver sus creaciones en papel fino decidió promoverlo para entrar al Premio Casart de Miniaturas, donde obtuvo el primer lugar en 1986.