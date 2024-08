En el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024 Nike lanza campaña “Winning Isn’t For Everyone”

No puedes ganarlos todos, pero deberías intentarlo. Aprovecha las probabilidades, juega en serio. Porque si no quieres ganar, felicidades. Ya has perdido.

En el camino hacia los Juegos Olímpicos 2024, que se están llevando a cabo en París, la Ciudad de la Luz, hasta el 11 de agosto del presente año, Nike ha lanzado una nueva campaña que resalta los valores de la perseverancia, el sacrificio y la determinación.

Bajo el título “Winning Isn’t For Everyone”, la campaña busca no solo destacar a los atletas que se llevarán las medallas, sino también a aquellos que, sin llegar al podio, demuestran un espíritu indomable y un compromiso inquebrantable con sus sueños deportivos.

Campaña de Nike en los Juegos Olímpicos 2024

Un evento tan significativo a nivel mundial como los Juegos Olímpicos, muchas marcas aprovechan la oportunidad para lanzar campañas publicitarias, generando impacto y visibilidad. Sin embargo, marcas como Nike, aunque no sea patrocinador oficial del evento, se ha destacado por su fuerte presencia y reconocimiento gracias a sus estrategias de mercado global que han logrado conectar con su audiencia en los últimos años como en los JJ. OO. de Londres (2012), Río de Janeiro (2016) y Tokio (2020).

Y en estos Juegos Olímpicos de París (2024) no han sido la excepción. Con el lanzamiento de su nueva campaña publicitaria, que comienza con la pregunta “¿Soy mala persona?”, la marca estadounidense busca mostrar algunos de los pensamientos que pueden generar la competencia en los deportistas.

Este enfoque, aunque provocador, pone en el centro de atención el arduo camino hacia el éxito deportivo que llevan los participantes, destacando que no todos tienen lo que se necesita para alcanzar la cima.

Comercial de Nike para los JJ. OO.

El comercial de Nike muestra una amplia gama de valores como el engaño, el egoísmo, la falta de empatía, la ausencia de respeto, el inconformismo y la falta de compasión, aspectos que un deportista puede llegar a experimentar en su camino hacia el éxito. “Winning Isn’t For Everyone” destaca estas realidades, reconociendo que la meta final de muchos atletas es ser mejor que los demás, y que este camino está lleno de desafíos y sacrificios.

Como parte de la campaña, la multinacional ha creado una serie de cortometrajes y documentales que cuentan las historias de diversos deportistas olímpicos. Entre estos deportistas se encuentran Sabrina Ionescu, Kobe Bryant, Kylian Mbappé, Serena Williams, Cristiano Ronaldo y Vinícius Júnior, quienes comparten sus experiencias personales y obstáculos que han superado en su camino.

Además de la narrativa inspiradora, la campaña “Winning Isn’t For Everyone” también presenta las últimas innovaciones en productos de Nike. La marca ha desarrollado nuevas tecnologías en calzado y vestimenta deportiva que buscan mejorar el rendimiento de los atletas.

La campaña se ha extendido a diversas plataformas como redes sociales, con mensajes contundentes en los pie de fotos como:

“No puedes ganarlos todos, pero debes intentarlo. Aprovecha las probabilidades y juega como si fuera tu deber. Porque si no quieres ganar, enhorabuena. Ya has perdido”, que generan reacciones e interacciones de los internautas en redes.

Además, ha incluido anuncios en televisión y YouTube, que refuerzan su estrategia global y llevan el mensaje de que el esfuerzo y la dedicación son fundamentales en el camino hacia el éxito, independientemente de alcanzar la victoria.

“Winning Isn’t For Everyone” es un recordatorio poderoso de que el verdadero espíritu olímpico no reside únicamente en ganar, sino en el viaje y el esfuerzo que cada atleta realiza. Al destacar historias de superación y compromiso, Nike celebra no solo a los ganadores, sino a todos aquellos que, con dedicación y pasión, enriquecen el mundo del deporte.