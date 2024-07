“El 99% de las personas que tienen sus ahorros en el sistema financiero están protegidos " según cifras de Fogafín

Los ciudadanos obtienen automáticamente el Seguro de Depósitos al abrir un producto de ahorro en una entidad financiera inscrita a Fogafín, sin que esto respresente algún costo. - crédito Infobae

Ahorrar es un hábito fundamental que se debe cultivar día a día, para conseguir una estabilidad financiera personal. Sin embargo, persisten inquietudes sobre la seguridad de estos fondos cuando se ahorra en el sistema financiero formal.

A menudo, esta desconfianza lleva a métodos tradicionales de ahorro, como alcancías o el famoso “dinero bajo el colchón”, expuestos a riesgos de robos o pérdidas. Para abordar estos temores y promover una cultura financiera responsable, Infobae dialogó con José Vicente González, jefe del Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos de Fogafín.

Qué es el Seguro de Depósitos de Fogafín

El Seguro de Depósitos, como explicó González, es un mecanismo crucial que garantiza la protección de hasta 50 millones de pesos únicamente en caso de que una entidad financiera inscrita en Fogafín se liquide. Este seguro cubre entidades como bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades especializadas en depósitos electrónicos (SEDPES). Al respecto, González señaló “actualmente contamos con 60 entidades inscritas en las cuales los ahorradores tienen la protección del seguro de depósitos de Fogafín”

El jefe del Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos de Fogafín , destaca la importancia de fomentar el ahorro en el sistema financiero formal. - crédito Infobae

José Vicente González explicó que al adquirir un producto de ahorro en una entidad inscrita a Fogafín, automáticamente se adquiere el seguro de depósitos, sin representar ningún costo para el ciudadano. “Es un derecho que se adquiere desde el momento en que las personas se acercan a una entidad financiera y abren un producto de ahorro, no tienen que cancelar ningún derecho ni hacer ningún trámite”, afirmó González. Este seguro se financia a través de primas y contribuciones que pagan las entidades financieras al fondo. “Lo que denominamos la reserva del Seguro de Depósitos”, mencionó el representante de Fogafín.

Así funciona el Seguro de Depósitos de Fogafín

¿Qué sucede si una persona tiene ahorros superiores a 50 millones de pesos?

En un caso hipotético en el que una persona pueda tener ahorros por 80 millones de pesos y la entidad donde tenía sus ahorros se llegara a liquidar, Fogafín le cancela hasta 50 millones de pesos y el saldo restante que en este caso son 30 millones de pesos, la persona debe presentarse ante el liquidador de la entidad financiera, designado por Fogafín.

El liquidador una vez venda sus activos, procederá con el pago a los acreedores.

En caso de que una entidad se liquide, ¿cuál es el paso a paso para que las personas recuperen sus ahorros por medio de este seguro? ¿Tienen algún tiempo límite?

La entidad ha diseñado un proceso que realmente es sencillo para que las personas puedan acceder a sus recursos, lo que nosotros buscamos es garantizar la confianza a los depositantes en el sistema financiero.

Fogafín promueve el ahorro de los colombianos y la tranquilidad financiera a través de campañas informativas sobre el Seguro de Depósitos y las entidades financieras que ofrecen esta protección. - crédito Infobae

Una vez la Superintendencia Financiera ordena la liquidación de la entidad, Fogafín recibe el listado de clientes y saldos que tienen los clientes en la entidad a la fecha en la que se ordena la liquidación, estima el monto del seguro de depósitos y dispersa los pagos correspondientes para que las personas puedan recibir estos recursos.

Existen dos mecanismos: una transferencia electrónica de fondos automática a otra cuenta bancaria del ahorrador o mediante cheque de gerencia o efectivo en una de las oficinas del banco pagador contratado por Fogafín.

En caso de liquidación, Fogafín cancelará a los depositantes, los recursos correspondientes al seguro de depósitos dentro de los siete días hábiles siguientes a la fecha en la que se ordena la liquidación de la entidad.

¿Cómo funciona el seguro en productos como el CDT que ofrece rendimientos?, ¿estos rendimientos también están cubiertos?

El Seguro de Depósitos cubre los depósitos a la vista y los depósitos a plazo, en cada uno de estos casos, amparamos los saldos de capital y los intereses causados al depositante a la fecha en la que se ordena la liquidación de la entidad.

Por ejemplo, si una persona tiene un CDT de 30 millones de pesos y los intereses suman dos millones a la fecha en la que se ordena la liquidación, Fogafín paga 32 millones en total, 30 millones por el saldo de capital del depósito y los dos millones por los intereses.

La institución protege los ahorros en caso de que una entidad financiera inscrita en Fogafín se liquide, hasta 50 millones de pesos por entidad - crédito Infobae

Si como persona natural o persona jurídica tengo ahorros en dos o más entidades financieras y estas liquidan, ¿con el seguro de depósitos se pueden recuperar todos los ahorros?

La cobertura se da por persona y por entidad financiera, quiere decir que, si una persona tiene ahorros en la entidad A y en la entidad B, Fogafín lo protege por cada una de estas entidades hasta por 50 millones de pesos. En el remoto caso en que las dos entidades donde la persona tenga ahorros sean objeto de liquidación al tiempo, Fogafín le responde 50 millones por una entidad y 50 millones por otra entidad.

Casos de liquidación y panorama de ahorros en Colombia

¿Puede compartir algún caso real donde el seguro de depósitos haya protegido los ahorros de los ciudadanos?

Es importante resaltar que el sistema financiero colombiano es un sistema sólido en el cual las instituciones que hacen parte de la Red de Seguridad del Sistema Financiero han trabajado arduamente para que ninguna entidad se vea en una situación de fragilidad, en la cual tenga que ser intervenida.

La última liquidación que llevo a cabo Fogafín, fue en el año 2015 una compañía de financiamiento que fue objeto de liquidación y contaba con alrededor de 8000 depositantes. También es importante mencionar que Fogafín a lo largo de su historia ha atendido procesos de pago del seguro depósito de 17 entidades financieras inscritas la mayoría durante la crisis financiera de los años 90.

¿Los colombianos sí están ahorrando?, ¿qué se puede evidenciar en los saldos de los productos que tienen en sus entidades inscritas?

En cuanto a la información que maneja Fogafín, podemos evidenciar que actualmente, en el sistema financiero, hay 110 millones de clientes, sumando las cifras de las 60 entidades financieras inscritas en Fogafín.

Si lo revisamos de manera individual, el sistema financiero cuenta con 45 millones de clientes, de los cuales casi el 98% son personas naturales y un 2% son personas jurídicas.

El promedio de ahorro en el sistema financiero colombiano es de cuatro millones de pesos, demostrando un panorama de ahorros de los ciudadanos en entidades financieras formales. -crédito Infobae

En cuanto a los saldos de los productos, cuando vemos el promedio de ahorro de los colombianos, evidenciamos que, en los productos a la vista, lo que se denomina como cuentas de ahorro y cuentas corrientes en las personas naturales, un promedio de ahorro de estos productos puede llegar a los dos millones de pesos aproximadamente. En cambio, cuando vemos depósitos a término, que son los CDT en los cuales los ahorradores depositan sus recursos para obtener un rendimiento, encontramos un promedio cercano de 60 millones, lo que tienen las personas naturales como ahorro en los CDT.

Ahora bien, si sumamos estos dos productos tanto a la vista como a plazo, el promedio de ahorro de un colombiano está cerca a los 4 millones de pesos, son cifras que permiten concluir que los colombianos sí ahorran en el sistema financiero y en los productos amparados por el seguro depósitos.

¿Qué opinan las personas sobre el monto máximo de cubrimiento que ofrece el seguro? ¿50 millones de pesos parece poco?

La mayoría de personas podrían tener una percepción de que 50 millones de pesos, puede lucir como una cifra baja, sin embargo, cuando vemos el promedio de ahorro de los colombianos en el sistema financiero, este monto nos permitiría amparar al 99.1% de los clientes del sistema financiero.

Esto qué quiere decir, que de cada 100 clientes, 99 tienen una cobertura total de sus ahorros.

Fogafín a lo largo de su historia ha atendido procesos de pago del seguro depósito de 17 entidades financieras inscritas. - crédito Infobae

Planes y programas para fomentar el ahorro

¿Existen planes o programas en marcha para aumentar la conciencia y la participación de los ciudadanos en el sistema financiero formal y en la protección de sus ahorros?

La entidad hace parte de la Red de Seguridad del Sistema Financiero y como tal somos instituciones que hemos venido incentivando el ahorro de los colombianos a través de los diferentes mensajes y campañas de comunicación.

Nosotros desarrollamos unas campañas a través de los cuales llevamos un mensaje a los ahorradores, primero sobre la existencia de Fogafín y sobre el alcance del Seguro de Depósitos, haciendo énfasis en cuáles son las entidades financieras que tienen esta protección y cuáles son esos productos donde las personas pueden llevar su dinero para tener sus ahorros y que están amparados por el Fondo.

Por último, ¿qué recomendaciones tiene para los ciudadanos que están considerando abrir una cuenta de ahorros y otro producto de ahorro en el sistema financiero formal por primera vez?

Primero es importante que las personas puedan verificar cuáles son aquellas entidades que están autorizadas por parte de la Superintendencia Financiera, segundo que conozcan, cuáles son estas entidades que se encuentran inscritas en Fogafín y que se encuentran protegidas por nuestro Seguro de Depósitos.

Tercero, las personas que tienen un producto puedan verificar si este producto está o no amparado por el seguro depósitos y, cuarto, tener muy claro cuáles son estos productos que cuentan con la cobertura porque no todos los productos que se ofrecen en las entidades financieras lo tienen. Hago referencia a esto porque es muy común que las personas abran por ejemplo productos fiduciarios y estos productos no se encuentran asegurados por Fogafín.

Para mayor información al respecto, los ciudadanos pueden comunicarse a través del PBX o acceder a la página web www.fogafin.gov.co.

Contar con el respaldo del Seguro de Depósitos ofrece a los colombianos la tranquilidad necesaria para confiar en el sistema financiero formal, alejándose de métodos tradicionales y arriesgados. Esta garantía de protección fomenta una cultura de ahorro más segura y consciente, asegurando que los fondos de los ahorradores estén resguardados en caso de una posible liquidación de una entidad bancaria.