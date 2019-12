Desahuciado por la situación, Von Spee confió esa noche en un viejo amigo, un médico naval que se había retirado a vivir en Valparaíso, según reconstruye Massie. “No tengo a dónde ir. No puedo llegar a Alemania, no hay puerto seguro al que podamos llegar, tengo que arar los mares del mundo haciendo tanto daño como pueda hasta que me quede sin municiones o hasta que un enemigo superior me alcance”, expresó.